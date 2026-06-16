寒士慶端午 基隆郵局、人安基金會為社會邊緣族送祝福

基隆郵局今天參加人安基金會基隆平安站舉辦的「寒士慶端午」活動，關懷獨居長者和社會邊緣族群，並捐贈一批沐浴禮盒，透過實際行動送上節慶祝福，讓長者在佳節前感受到來自社會的溫暖與關懷。

基隆郵局表示，端午節前夕為了讓獨居長者和社會邊緣族群不孤單過節，基隆郵局今由副局長楊忠翰代表，帶領同仁參加人安基隆平安站慶端午活動。

活動過程中，楊忠翰親切地與長者互動、寒暄，並將象徵祝福與心意的沐浴禮盒交到人安基金會手中，盼能為獨居長者及弱勢朋友提供生活所需。

楊忠翰表示，許多獨居長者平時缺少陪伴，節慶期間更需要社會各界的關心，基隆郵局希望藉由這份小小心意，陪伴長者度過一個溫馨的端午節。

基隆郵局指出，郵局長期投入公益服務，持續關懷獨居長者及弱勢族群，未來將結合更多在地資源，辦理各項愛心活動，讓郵政不只是傳遞信件，更傳遞人情與溫暖，攜手社會各界共同打造充滿關懷與愛心的幸福社會。