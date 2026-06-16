基隆綠竹筍評鑑 瑪陵農友李添財獲特等獎、陳俊龍奪「甜筍王」

基隆市農會今天舉辦民國115年綠竹筍評鑑比賽，最後由瑪陵農友李添財種植的綠竹筍獲頒特等獎，他的媳婦滕秀杰種植的綠竹筍獲得頭等獎。

基隆市農會每年6月間舉辦綠竹筍評鑑比賽（新冠肺炎疫情期間停辦2年），吸引種植綠竹筍的農友報名參賽。報名者繳交盤裝的綠竹筍參賽，由評審委員依據外觀、色澤、柔嫩度、糖度及重量評分。

今特等獎得主是李添財，頭等獎2人滕秀杰和陳燕樺，壹等獎3人陳秀鑾、陳進發和李政勳，優勝4人陳耀輝、陳素卿、連雲和許麗如。今年的甜筍王得主為陳俊龍。

基隆市副市長邱佩琳出席綠竹筍評鑑活動，並與農會及農友交流產業發展議題，了解綠竹筍栽培過程及未來行銷推廣方向。

邱佩琳表示，綠竹筍是基隆夏季最具代表性的當令食材，不僅口感鮮甜，營養價值也相當豐富。透過今天的活動，讓她進一步了解綠竹筍種植過程中的細節，以及農友付出的辛勞。

邱佩琳說，每一支優質竹筍背後，都蘊含農友長時間細心照顧與管理的成果。市府將持續透過相關補助及資源整合機制提供協助，減輕農友生產負擔。

邱佩琳指出，如何協助農產品銷售是市府重視的課題，未來可積極推動與飯店、餐飲業者合作，透過特色菜單或品牌行銷，讓獲獎綠竹筍成為市場亮點，提升產品附加價值，並媒合企業團膳及大型採購需求，擴大綠竹筍銷售通路，創造更好的收益。

基隆市農會今天舉辦民國115年綠竹筍評鑑比賽，最後由瑪陵農友李添財種植的綠竹筍獲頒特等獎。圖／基市府提供

基隆市農會今天舉辦民國115年綠竹筍評鑑比賽，基隆市副市長邱佩琳出席時說，市府將透過相關補助及資源整合機制，減輕農友生產負擔。圖／基市府提供

基隆市農會今天舉辦民國115年綠竹筍評鑑比賽，基隆市副市長邱佩琳出席時說，市府將透過相關補助及資源整合機制，減輕農友生產負擔。圖／基市府提供