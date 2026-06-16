影／宜蘭街頭驚見掀水溝蓋垂釣 網笑「超瞎」：敢吃嗎？

宜蘭「好山好水」連市區排水溝都很狂，一名來自高雄的朱姓男子日前與妻子前往宜蘭旅遊，晚間在羅東鎮復興路上的燒烤店用餐後散步，竟然目擊一名男子直接掀開路邊的水溝蓋、手持釣竿悠閒的當街垂釣，超狂畫面讓他當場懷疑人生「這魚能吃嗎？」

朱先生說，他自己本身也有釣魚經驗，但第一次看到有人在熱鬧的市區水溝開釣，當下還以為是自己喝醉了；沒想到仔細觀察後，發現魚鉤放下去竟「真的有魚咬餌」，拉竿釣起魚兒的動作，真實畫面就在眼前。

他坦言，南部市區的水溝大多給人髒亂、充斥老鼠蟑螂的印象，宜蘭「奇景」完全顛覆他的認知。

這幕「街頭垂釣」奇觀被拍下PO網後，引發社群熱烈討論。網友紛紛笑翻留言「這是宜蘭人的隱藏版漁場吧」、「現釣的尚青欸」、「晚餐直接加菜」，大讚宜蘭的環境條件強到超越一般人想像。

不過，宜蘭縣政府農業處表示，一般市區排水溝或工業區水溝的水質未經完整淨化處理，極易混入家庭廢水、化學物質與重金屬汙染，呼籲即使吳郭魚等魚類生命力極強能在此存活，體內也可能累積大量有害物質，釣魚休閒即可，切勿將水溝魚端上餐桌，以免影響健康或食物中毒。