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蘇澳攜手蘇榮成立「健康學苑」 公所啟動重陽敬老金加碼、假牙補助
為完善在地長照網絡、醫養結合，宜蘭蘇澳鎮公所攜手台北榮民總醫院蘇澳分院在社會福利大樓舉行「蘇榮健康學苑」揭牌，鎮長李明哲與蘇榮醫療團隊共同出席，未來將透過專業人員進駐與多元課程，為銀髮族打造健康老化、智慧樂活空間，公所同時也宣布重陽敬老金加碼及提供假牙補助福利。
「蘇榮健康學苑」專為長者設計多元的健康促進課程與友善環境，除了有專業醫療團隊進駐，更能提供長輩們實質的生活支持，李明哲今天到場與長者溫馨互動，希望蘇澳鎮長輩都能在此享受健康、快樂且具尊嚴的精采晚年生活。
李明哲表示，高齡化社會來臨，建構友善的銀髮樂活環境、照顧弱勢族群，是公所施政的重中之重。為了給予長者最實質關懷，蘇澳鎮公所今年起全面調高重陽敬老禮金的補助對象，將年齡下修至65歲，每人可領取600元，百歲以上的人瑞長者敬老金提高至兩萬元。
另外，鎮公所也將提供老人假牙補助，致力推動全口牙口施作，幫助長輩增加營養吸收，提升樂齡健康及生活品質。
李明哲強調，面對超高齡化社會來臨，推動各項老人福利不僅代表政府與社會對長者的照顧，更蘊含對長輩過往奉獻的敬意與感恩，公所希望透過福利加碼與「蘇榮健康學苑」的專業照顧，軟硬體雙管齊下，讓越來越多長者能在蘇澳安心安養、快樂自在健康老化。
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