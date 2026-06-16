花蓮縣府響應飢餓三十捐20萬元 攜手展望會守護災後家庭

在6月20日世界難民日前夕，花蓮縣政府響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，由縣長徐榛蔚號召縣府及所屬機關同仁自由捐款，共募集20萬元善款，將投入在地急難及特殊景況家庭扶助，以實際行動傳遞關懷與溫暖。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，善款將優先運用於兒童及弱勢家庭的學費、生活費及教育相關支出，協助孩子獲得穩定的成長與學習環境；針對受到災害衝擊或突遭變故的特殊家庭，也會提供急難救助與必要支持，減輕家庭負擔。

李紹齡指出，近年來重大天災頻繁發生，人道救援工作已不再是短期援助，而是需要長時間陪伴與投入的復原工程，展望會在全台各地配置約600名社工人員，長期深入社區與家庭，協助災後重建、生活復原及心理支持等工作，陪伴民眾走過困境。

李紹齡說，此次募得的善款將運用於花蓮地區各項扶助工作，除了部分婦女培力計畫外，仍以兒童生活照顧與教育支持為核心，希望透過穩定資源挹注，幫助更多家庭重拾生活步調。

徐榛蔚感謝世展會長期深耕花蓮，她說，除投入國內外人道救援外，也積極協助部落及社區推動長者心理關懷、兒少陪伴及災後修繕等工作，唯有透過政府、民間團體與家庭攜手合作，才能建構完善的社會安全網，照顧偏鄉及弱勢族群需求。

面對近年地震與極端氣候帶來的挑戰，徐榛蔚指出，縣府團隊始終在災前整備、災中應變及災後復原工作上全力投入。她也感謝縣府同仁在有限人力下堅守崗位，這次一日捐雖然金額有限，卻凝聚大家關懷社會的心意，期盼能發揮拋磚引玉效果。