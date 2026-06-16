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影／布偶貓、象龜衝出螢幕 花蓮市公所3D電視牆首測吸睛爆表

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所斥資300萬元，打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，昨天晚上畫面測試，吸引不少人拍照。花蓮市長魏嘉彥表示，希望透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點，未來有望成為吸引遊客駐足的新地標。

首波測試影片以布偶貓與象龜為主角，透過裸視3D技術呈現角色彷彿躍出螢幕的立體效果，並結合花蓮市公所辦公空間及紙箱等場景設計，營造虛實交錯的沉浸式視覺體驗，不少民眾被逼真的動畫效果吸引，紛紛停下腳步拍照、錄影。

魏嘉彥今天表示，近年裸視3D已成為許多國際城市推動觀光行銷的重要工具，自己過去曾看到日本新宿街頭的3D電視牆，也曾思考是否設置於貓頭鷹公園，但考量兒童視覺健康等因素，最後選擇設置於市公所前方。除了作為觀光亮點，更希望藉由科技應用提升政令宣導成效，未來活動資訊、報名方式及市政成果都能透過3D電視牆生動呈現，吸引更多民眾關注。

魏嘉彥說，目前仍與廠商討論後續3D動畫製作費用，希望能以較合理成本持續推出更多原創內容；測試首日晚間已有許多民眾專程前來觀看並分享影片，顯示市民對新科技應用充滿興趣，也展現市公所勇於創新的態度。

市公所建設課長徐國城指出，這次測試重點包括最佳觀賞角度、螢幕解析度、動畫流暢度及整體視覺效果等項目，後續還將加入背景音樂、角色配音及相關細節優化，待完成驗收程序後正式啟用。

花蓮市公所表示，未來裸視3D電視牆除播放原創動畫外，也將成為市政宣導、觀光活動推廣、節慶展演及公共資訊發布的重要平台，期盼透過科技與創意結合，展現花蓮豐富的人文與自然特色，提升城市能見度，進一步帶動觀光發展與地方活力。

花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，主體設備已完成設置，未來透過創新科技結合觀光與市政宣導，打造花蓮市全新城市亮點。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，今天畫面測試吸引不少人拍照。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，今天畫面測試吸引不少人拍照。圖／花蓮市公所提供

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