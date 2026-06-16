等60年還沒等到一滴自來水 台東富南部落居民走鐵橋綁水管夢難圓

台東縣自來水普及率名列全國第三，但位於大武鄉、緊鄰南迴公路的富南部落，至今仍有居民過著沒有自來水的生活。60多年來，部落居民只能自掏腰包購買塑膠管線，從山區水源地引水使用，每逢豪雨或颱風來襲，溪水暴漲沖毀管線，居民就得再度進山搶修，甚至冒險走上鐵路橋綁繩固定管線，只為讓家中恢復供水。

日前雨勢稍歇，部落居民再次扛著水管、工具深入溪谷修復取水系統。有人站在濕滑岩石上接管，有人涉水測試水流，也有人攀爬橋墩固定管線。這樣的場景，幾乎每年都會重複上演。

居民表示，長期依賴山泉水及溪流水源，不僅得面對水質衛生問題，颱風過後溪水混濁時更得自行沉澱、煮沸後才能使用。許多需要穩定供水的家電設備也不敢添購，生活品質遠不如其他地區。

更令居民無奈的是，近年相關單位不時進行溪流整治，部分原有取水點因此受影響，居民只能不斷往更上游尋找新水源，管線愈拉愈長，維修也愈來愈困難與危險。

據了解，莫拉克風災前，中央原住民族相關單位曾編列數千萬元埋設供水管線，原本讓居民看見希望，未料後續因風災及南迴公路拓寬工程影響，相關設施尚未正式供水便已損壞移除，部落至今仍未等到自來水。

地方人士指出，富南部落內甚至有現任台東縣議員居住，缺水問題多年來透過各種管道持續反映，卻始終未能解決。「連有民代居住的部落都等了超過一甲子還沒自來水，我們真的不知道還要等多久。」居民感嘆。

對此，縣府表示，近3年多來已爭取投入約4.4億元辦理自來水延管及簡易自來水改善工程，也是全國唯一補助三分之二路修費的縣市，未來將持續與自來水公司第十區管理處及各鄉鎮公所合作，推動延管、加壓站及相關供水設施建設。

然而，對富南部落居民而言，再漂亮的普及率數字，都比不上家中水龍頭流出乾淨自來水來得實際。居民盼中央與地方別再讓部落成為被遺忘的角落，盡速完成供水建設，結束60多年來靠自行拉管取水的日子。

台東自來水普及率名列全國前段班，但富南部落部分居民至今仍仰賴山泉水及溪流水源維生。記者尤聰光／攝影

富南部落居民長期從山區水源地取水使用，遇到豪雨或颱風後，水質及供水穩定性常受到影響。記者尤聰光／攝影

部落引水管線沿鐵路橋架設，居民維修時須進入地形複雜區域作業，存在一定風險。記者尤聰光／攝影

台東大武鄉富南部落至今仍未接通自來水，居民每逢豪雨過後都得自行進入溪谷搶修取水管線。記者尤聰光／攝影