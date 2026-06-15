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回應童子瑋讓基捷實質動工政見 謝市府：送審中施作先期工程管控工期
民進黨13日到基隆辦縣市政策說明會，參選基隆市長的議長童子瑋說，未來若擔任市長，基隆捷運一定實質動工。基市府今天出示百福站先期工程施工照片，稱將與新北市府合作推動後續作業，並盼中央儘速完成相關審議程序，以利整體工程如期推展。
民進黨啟動「台灣好生活」縣市政策說明會列車13前進基隆，行政院秘書長張惇涵、行政院政務委員季連成出席，說明中央政府對基隆的支持與照顧。
童子瑋在會中表示，基隆捷運攸關基隆未來發展，進度不能延宕。未來他若擔任市長，任內一定實質動工，整合中央地方資源，讓基隆產業有發展、市民通勤更便捷。
基市府今天表示，去年12月30日已偕同新北市政府，共同舉辦基隆捷運先期工程開工動土典禮，基捷SB19（百福）站已在施工中，內容包括擋土排樁、整地開挖、排水設施、水土保持工程及景觀復舊作業，同步進行沿線植栽移植，現已完成整地開挖，進行擋土排樁施工。
市府說，因為基隆捷運基本設計經費須經中央審議核可，新北市捷運工程局自前年12月迄今，歷經5次修正送審，中央至今仍未同意。在等待中央審議期間，基捷採取「細設先行、機電後擴、先期工程率先施工招標」三大優先策略，以避免影響基隆捷運完工時程。
市府指出，基隆捷運各項推動工作均穩健推進中，從設計、先期工程開工至機電系統整合，都已逐步落實。市府也將持續與新北市政府密切合作，積極推動後續各項作業，確保計畫穩健向前並啟動捷運主體工程施工，同時也盼中央儘速完成相關審議程序，以利整體工程如期推展。
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