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告五人登陸花蓮開唱倒數 犬青讚海浪聲忘卻煩惱、雲安最愛這味小吃

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
告五人雲安（左）、犬青（中）與哲謙（右）今天到花蓮宣傳演唱會活動，開心享用花蓮在地美食。記者王思慧／攝影
告五人雲安（左）、犬青（中）與哲謙（右）今天到花蓮宣傳演唱會活動，開心享用花蓮在地美食。記者王思慧／攝影

金曲天團告五人今天現身花蓮，為8月22、23日登場的「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會暖身，團員大讚花蓮山海景色令人放鬆，並分享最適合代表花蓮的歌曲與私房美食名單，包括大腸包小腸、炸蛋蔥油餅及小籠包，展現對花蓮的喜愛。

花蓮市公所今天舉辦宣傳記者會，別邀請告五人親臨現場，與花蓮市長魏嘉彥揭曉今年完整卡司陣容。

對於要用告五人哪首歌代表花蓮，雲安說，有一首歌叫「從未見過的海」，是最新專輯裡收錄的歌，覺得很適合花蓮，特別是徜徉在公路的時候。犬青則認為，晚上的花蓮很適合聽「夜裡無星」，更提到小時候住在南方澳，蘇花公路就在家裡隔壁，知道沿著那條路就是要去花蓮，沒想到長大後還蠻常來花蓮旅遊、表演；哲謙想到獨角獸，可形容花蓮的山巒跟晚霞。

如果要用一句話形容花蓮，犬青表示，花蓮是可以完全適合放鬆心情的地方，可以讓內心很平靜，花蓮跟宜蘭不一樣，宜蘭是平原，花蓮距離山海非常近，特別是靠近海的時候，海浪的聲音會讓人覺得逃離了城市的紛擾。雲安也說，沿著花蓮的路直直開，一定會放鬆身心，不管是在花蓮的哪裡，都可以找到屬於你的地方。

至於最好吃的花蓮美食，雲安表示，到花蓮很愛吃大腸包小腸，每次來都會去買，如果時間比較趕，會請工作人員幫忙外帶，印象深刻的是大概十幾個人坐在裡面一起剝大蒜；犬青更強調一定要點大腸頭。另雲安也很愛吃甜點，更提到有家賣法式甜點非常好吃。

現場不免俗也要推薦花蓮深受歡迎的小吃、伴手禮，雲安推薦小籠包，他說吃起來的口感跟宜蘭不一樣，麵皮很扎實，肉也很多汁，油香加上麵香吃起來「真的很爽」，感覺還可以配杯紅茶。犬青大推炸蛋蔥油餅，餅皮直接擀平，炸蛋真的「超炸」很好吃；哲謙則最愛吃乾麵跟餛飩湯。

媒體問告五人今天到花蓮的心情，犬青說，心情非常chill，雖然今天早上5時就出門，但因為要到花蓮，大家心情都很開心，雲安更提到要買花蓮薯，哲謙也感到很期待。

市長魏嘉彥表示，去年首屆演唱會吸引大批民眾參與，今年續辦第二屆，邀請代言人告五人擔任壓軸演出嘉賓，盼藉其高人氣吸引更多遊客造訪花蓮帶動觀光；演唱會延續去年鎖定六、七、八年級生喜愛歌手的規畫，同時也安排年輕藝人及團體演出，期望透過不同世代音樂交流，讓更多人感受花蓮山海魅力。

市公所表示，今年演唱會分為兩大主題夜，8月22日「青春迴響之夜」由蘇慧倫領軍，攜手周蕙、江美琪、蔡旻佑、卓文萱及王宏恩接力演出，以經典歌聲陪伴樂迷重溫青春記憶；8月23日「熱血聲浪之夜」則由告五人擔任壓軸，並邀請梁文音、文慧如、原子邦妮、莫宰羊、阿蘭AC、帕拉斯同台演出，以充滿能量的音樂魅力點燃花蓮夏夜。

花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，今天特別邀請告五人宣傳。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，今天特別邀請告五人宣傳。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，邀請許多藝人歌手演唱。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，邀請許多藝人歌手演唱。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，今天特別邀請告五人宣傳。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所將於8月22、23日舉辦「山海迴響‧花蓮聲浪」演唱會，今天特別邀請告五人宣傳。圖／花蓮市公所提供

花蓮

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