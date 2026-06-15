基隆徵才活動 5企業提供正職、兼職與彈性工時工作邀銀髮族重回職場

基隆市銀髮人才服務據點17日舉辦小型徵才活動，邀請5家企業提供38個工作機會，不限資格及年齡，工作類型涵蓋正職、兼職與彈性工時安排，希望能協助不同需求與條件的銀髮求職者，都能找到適合自己的工作機會。

基隆市政府法制及勞動處今天表示，聯合小型徵才活動的時間是17日下午2時至4時，地點在基隆市愛三路9號3樓銀髮人才服務據點。

參與徵才的企業包含基隆市樂晨社會福利協會、人生便利清潔公司、社團法人基隆市啟明關懷弱勢協會、和平島地質公園、弘爺國際企業股份有限公司，提供照顧服務員、社工員、兼職清潔人員、行政助理、旅客服務員、場務人員、物流司機及服務人員等職缺。

法制及勞動處指出，人生便利清潔公司提供案件式工作安排，時間彈性，適合希望兼顧家庭與生活安排的銀髮族。和平島地質公園則開放旅客服務、場務及營運相關職缺，適合喜歡與人互動、熱愛戶外環境的民眾。

弘爺國際企業提供物流及服務類型工作，讓具備服務熱忱與工作經驗的求職者能發揮專長。社福單位提供照顧服務及行政相關工作，讓擁有耐心與服務精神的銀髮人才有更多投入社會服務的機會。

企業看見銀髮人才價值。

基隆市政府法制及勞動處長劉邦繡表示，許多企業逐漸重視銀髮人才穩定度高、責任感強及工作經驗豐富等優勢，因此願意提供更多友善且合適的職缺。希望透過徵才活動，協助銀髮族順利重返職場，也鼓勵更多企業一起加入友善職場行列，共同打造高齡友善就業環境。

銀髮人才服務據點17日徵才活動現場，據點人員將協助職缺介紹，引導求職民眾面試，有求職需求或想了解就業資訊的民眾可踴躍參加，把握與企業直接交流的機會，為自己的人生開啟更多可能。

銀髮人才服務據點表示，年滿55歲以上的求職者到據點，將可獲得求職求才、就業媒合、職涯一對一輔導及技能培訓，並提供企業端專業入場輔導與諮詢服務等。據點服務時間為周一至周五上午8時30分至下午5時30分，相關資訊可電洽(02)2428-5655。