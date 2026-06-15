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基隆港導入AI影像分析 防範不明船舶入侵

中央社／ 基隆15日電

台灣港務公司基隆分公司今天表示，已在基隆港建置24小時不間斷的數位防護牆，導入AI影像分析技術及不明船舶辨識機制，全面強化國門安全韌性。

基隆港務分公司透過新聞稿指出，基隆港地理條件特殊，漁船與商船共用航道，港區船舶進出情形複雜，為避免不明船舶入侵，於堤口建置「不明船舶辨識系統」，透過「船舶自動識別系統」（AIS）及AI影像分析技術，針對未開啟AIS或航跡異常船舶，進行即時辨識與告警，協助值勤人員及早掌握異常動態。

基隆港務分公司表示，全新的智慧監控平台打破過去「單一影像監看」的限制，讓人員能一屏掌握各區監視畫面，縮短資訊落差，並建立即時通報與相互支援機制，確保發現異常時，能迅速通知海巡、港警等相關公部門量能，展開聯合處置。

基隆港務分公司基隆港緊急應變中心指出，未來將持續精進AI演算法與監控機制，提升港口整體安全韌性與數位化管理效能，朝向「智慧強港」的全球競爭力目標穩健推進，守護每艘進出港口船舶的安全。

基隆港

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