告五人壓軸 山海迴響．花蓮聲浪8/22登場

花蓮市公所主辦的音樂盛事「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會將於8月22日、23日在花蓮市中山公園登場，壓軸演出的告五人樂團邀請全國歌迷來到山海環抱的城市享受音樂盛宴。

花蓮市公所今天舉行宣傳記者會，「告五人」與花蓮市長魏嘉彥共同揭曉卡司陣容，除告五人擔任壓軸外，還包括蘇慧倫、周蕙、江美琪、蔡旻佑、卓文萱、王宏恩、梁文音、文慧如、原子邦妮、莫宰羊、阿蘭AC、帕拉斯等歌手演出。

魏嘉彥表示，「山海迴響．花蓮聲浪」去年首度舉辦就獲得熱烈回響，不僅吸引大量樂迷湧入花蓮，更成功帶動觀光人潮及夜間經濟。今年活動全面升級，規劃為雙日雙主題演唱會，希望透過跨世代、跨曲風的演出內容，讓更多民眾看見花蓮的美麗風景、人文魅力與城市活力。

花蓮市公所表示，音樂會當天同步行銷與國立故宮博物院合作推出的「故宮相伴．洄瀾有禮」聯名商品，提供試吃及預購，希望透過演唱會帶來的人潮效益，讓更多遊客認識花蓮特色名產與文化創意商品，進一步帶動地方觀光與產業發展。

此外，花蓮市公所持續結合企業力量推動公益關懷，繼去年與遠傳電信簽署首份「災害防救相互支援協定書」，並攜手手機品牌vivo捐助花蓮市慈愛基金後，今年3方再度深化合作；自即日起至7月31日啟動公益捐款計畫，民眾於遠傳門市購買vivo手機，每售出一支，雙方即共同捐出100元至花蓮市公所公益專戶，號召更多民眾共同投入地方關懷行動，持續擴大企業與在地共好的影響力。

魏嘉彥指出，「2026山海迴響．花蓮聲浪」不僅是一場音樂演唱會，更是一場結合公益、觀光與城市行銷的重要盛會。活動兩天皆免費入場，現場並規劃特色星光市集，匯集花蓮在地美食、文創品牌及特色伴手禮，歡迎全國民眾於8月22日至23日相約花蓮市。