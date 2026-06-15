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辭宜蘭縣肉品市場總經理參選壯圍鄉長 游美蘭：挺身承擔責任

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
游美蘭宣布辭去宜蘭縣肉品市場總經理，全力拚戰壯圍鄉長，使得該選區呈現「4搶1」激烈拚戰。圖／游美蘭提供
游美蘭宣布辭去宜蘭縣肉品市場總經理，全力拚戰壯圍鄉長，使得該選區呈現「4搶1」激烈拚戰。圖／游美蘭提供

宜蘭壯圍鄉長選舉競爭激烈，宜蘭縣肉品市場總經理游美蘭今發出聲明，宣布7月1日辭去總經理職務，以無黨籍身分全力拚選戰，使得原本選情高張的壯圍鄉，演變成鄉長「4搶1」混戰局面。

現任國民黨籍壯圍鄉長沈清山任期屆滿，轉戰縣議員，藍營提名壯圍鄉公所主秘張家豪參選，但未獲提名的鄉代會前主席遺孀張秋香決定脫黨參選，面臨分裂；民進黨提名前立委陳歐珀服務處主任吳文進參戰，如今又加上游美蘭，衝擊選情更加複雜。

游美蘭表示，自己長年在宜蘭縣政府各行政單位服務，歷經不同職務歷練，具備完整行政經驗與執行能力，壯圍鄉目前正在轉型發展的十字路口，面對重大建設與產業升級的契機，地方發展不能再等待，決定挺身承擔責任，爭取鄉親支持。

游美蘭強調，政治不應只是藍綠對立，更應以鄉親福祉為優先，自己雖無政黨奧援，也沒有地方派系資源，但相信只要秉持服務熱忱與務實精神，超越藍綠、以民為本，就有機會吸收大量的中間選民選票，獲得鄉民認同。

宣布參選同時，游美蘭也拋出「壯圍新未來」九大政見藍圖。福利方面，承諾調高重陽敬老禮金，優先推動0至2歲嬰幼兒每月2000元的營養津貼，減輕育兒負擔；針對地方發展，鎖定「壯圍產業升級2.0」，爭取台62線壯圍產業園區開發，督促高鐵特區加速開發打造「壯圍第二生活圈」，創造青年留鄉發展。

游美蘭宣布辭去宜蘭縣肉品市場總經理，全力拚戰壯圍鄉長，使得該選區呈現「4搶1」激烈拚戰。圖／游美蘭提供
游美蘭宣布辭去宜蘭縣肉品市場總經理，全力拚戰壯圍鄉長，使得該選區呈現「4搶1」激烈拚戰。圖／游美蘭提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 游美蘭

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