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宜蘭四方林靶場 擬設獵槍訓練及射擊培育基地

中央社／ 宜蘭15日電

立委高金素梅等人今天考察宜蘭縣四方林靶場，規劃撥用這處土地，作為原住民自製獵槍安全訓練及射擊運動人才培育基地，讓族人在安全可控環境下展開獵槍訓練，同時打造培育射擊人才場域。

無黨籍立法委員高金素梅、原住民族委員會政務副主任委員谷縱‧喀勒芳安、國有財產署、宜蘭縣政府原住民族行政處、教育處等單位，今天前往四方林靶場考察。

四方林靶場位於宜蘭縣大同鄉寒溪村，根據原民會簡報，基地包含寒溪段411-1地號及寒溪段1233地號，兩筆土地權屬都是國有財產署，使用分區為山坡地保育區，至於目前使用狀況，411-1地號由宜蘭縣射擊推廣協會委託經營中，未來規劃作為訓練基地，1233地號現為雜木林，未來將規劃為狩獵情境訓練場。

至於撥用期程規劃，原民會指出，土地撥用程序及規劃與設計招標預估2.5個月，土地合法化作業將依用地變更或開發許可辦理，含水土保持工程及各項審查，預估時程需2.5年，基地營造施工則包含改善靶場設施、施作辦公室、警衛室、宿舍、教室等設施，預計工程為1.5年至2年，待土地合法化作業及工程完工後，即可投入營運。

原民會表示，土地撥用作業將依國有財產相關規定辦理，以確保程序合法完備，後續設置訓練基地，原民會將依「原住民基本法」及「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」相關規定辦理，充分尊重部落意見及權益。

此外，原民會指出，今年度規劃辦理受訓人次預計達40場次、2000人次，於全台北中南東各地委託專業廠商辦理，勞務採購案已1日上網公告，課程內容涵蓋傳統狩獵文化、自製獵槍相關法令，以及自製獵槍操作、保養及射擊訓練，並由原民會統一安排膳宿，以減輕參訓學員負擔。

宜蘭 高金素梅 宜蘭縣

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