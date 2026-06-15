城市高峰會開幕…謝國樑：面對城市競爭與轉型浪潮 城市治理要創新思維

在新加坡舉辦的2026年第10屆世界城市高峰會今天揭幕，基隆市長謝國樑出席，與來自世界各國的城市首長及政策制定者，共同探討如何將國家發展願景與政策目標，落實在城市治理之中，加速推動永續發展與城市轉型。

謝國樑13日領市府團隊飛抵新加坡，14日走訪複合式社區淡濱尼中心（Tampines Hub），謝國樑並與新加坡東北區市長馬炎慶馬，針對「全齡社區共融」與「都市空間活化」展開經驗交流。

基市府指出，世界城市高峰會是全球最具影響力的城市治理論壇之一，本屆以「宜居與永續城市：立即行動、加速推進、協作共創、轉型未來」為主題，聚焦各國城市如何面對氣候變遷、產業轉型、人口結構變化及城市韌性等挑戰，透過創新治理與跨域合作，加速推動城市永續發展。

高峰會今辦開幕活動，新加坡總理黃循財出席，與全球城市領袖共同交流城市治理與永續發展願景。新加坡國家發展部長徐芳達、馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏、聯合國副秘書長兼聯合國人居署執行主任安娜克勞蒂亞．羅斯巴赫也與會，分享城市治理及永續發展的最新趨勢與實踐經驗。

謝國樑表示，基隆是一座因海而生、因港而興的城市，近年積極推動港市再生、交通建設、智慧治理、城市更新及觀光升級，並以「智慧海洋永續城市」作為城市發展願景。面對全球城市競爭與產業轉型浪潮，城市治理不僅需要創新思維，更需要透過國際交流，學習各國成功經驗，掌握未來發展趨勢。

謝國樑指出，世界城市高峰會匯聚來自亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等城市領袖，是城市外交與經驗交流的重要平台。此次除參與論壇議程，也與來自世界各地的市長及城市代表交流治理經驗，針對城市更新、永續發展、智慧治理及港口城市轉型等議題交換意見，拓展國際合作機會。

市府表示，基隆近年積極拓展國際城市交流網絡，持續與各國城市建立合作關係。參與世界城市高峰會不僅展現基隆推動城市轉型與永續發展的成果，也藉由與全球城市領袖面對面交流，吸取先進城市經驗，作為未來市政推動的重要參考，打造更宜居、具韌性及競爭力的國際海洋城市。

基隆市長謝國樑今在新加坡出席世界城市高峰會開幕活動，與各國城市政策制定者共同探討如何落實城市治理，加速推動永續發展與城市轉型。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今在新加坡出席世界城市高峰會開幕活動，與各國城市政策制定者共同探討如何落實城市治理，加速推動永續發展與城市轉型。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今在新加坡出席世界城市高峰會開幕活動，與各國城市政策制定者共同探討如何落實城市治理，加速推動永續發展與城市轉型。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今在新加坡出席世界城市高峰會開幕活動，與各國城市政策制定者共同探討如何落實城市治理，加速推動永續發展與城市轉型。圖／基市府提供