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蘭嶼達悟族拼板舟首航巴丹島 300年航道重現

中央社／ 台東縣15日電

復興祖先300年前航道，蘭嶼菲律賓巴丹島航行計劃今天啟航，斥資600萬元，耗時18個月打造的傳統拼板舟「黃金友誼號」上午從蘭嶼龍門港出發，跨越黑潮，預計明天下午抵達巴丹島。

今天上午出發時，大批達悟族人到港口歡送祈福，為60名渡海英雄加油打氣。

行政院原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會及蘭嶼島6部落達悟族攜手打造的20人座拼板舟，於3月間完成，4月28日試航，6月9日舉行傳統的大船下水啟航典禮，今天從蘭嶼划向巴丹。

原住民族文化事業基金會董事長Maraos瑪拉歐斯表示，蘭嶼達悟族和菲律賓巴丹島伊巴丹人是同種族的海洋民族，至今語言還有8成以上相通。這次首航計畫，由原住民族文化事業基金會籌畫，部落工藝師用傳統工法，拼接27種木材，沒有一根鐵釘打造拼板舟，並且還依據星辰、海浪和飛魚遷徙路線進行航海訓練。

此行安排60名船員以海上輪換方式，進行人力划船，將跨越超過100浬的巴士海峽及黑潮前往巴丹島，締結兩地的同源情誼。

原住民族文化事業基金會表示，這次「蘭嶼－巴丹300年首航」計畫歷時3年籌備，航行使用的「Ovayan黃金友誼號」，為近代大型達悟族傳統拼板舟之一，全長約12公尺，可乘載20人。「Ovayan」為達悟族語男子黃金胸飾之意，象徵過去蘭嶼與巴丹群島透過海上貿易流動而來的重要文化記憶。

蘭嶼 達悟族 菲律賓

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