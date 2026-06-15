宜蘭鐵路高架化經費 白綠藍隔空互槓

宜蘭鐵路高架化經費引發攻防，民眾黨批建設經費是空頭支票，民進黨縣長參選人林國漳則是傀儡；民進黨反擊國民黨縣長參選人吳宗憲指使打手抹黑、唱衰宜蘭；吳宗憲競辦則稱綠營轉移焦點。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天在記者會表示，林國漳一再宣稱要當全民縣長，但明眼人都看得出來，林國漳只是新潮流的傀儡，到底林國漳要當全民縣長，還是新潮流的縣長。

民眾黨宜蘭縣議員參選人王乾明指出，宜蘭鐵路高架化在行政院政務委員陳金德大動作發新聞稿作秀下，中央營造地方負擔降至新台幣57.55億元的「大紅包」，但中央負擔的48億元中約15億元屬於自償性經費，未來仍需由地方償還，而最關鍵的用地費33億元更未明確核定，根本是空頭支票。

對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，陳琬惠高掛吳宗憲競選團隊的「指導委員會主委」，記者會完全出自吳宗憲旨意。鐵路高架化建設已獲核定，陳琬惠急立戰功，難道私下與吳宗憲談好政治利益，吳宗憲為選舉指使將重大建設抹黑成「空頭支票」，眼裡根本沒有宜蘭人民。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文指出，邱嘉進的胡亂指控凸顯民眾黨的記者會打到「痛點」，才會氣急敗壞試圖轉移焦點。陳琬惠等人提出具體問題，不見林國漳團隊回應，反而由黨部對吳宗憲展開政治口水，弄一齣「張飛打岳飛」大戲，人民的眼睛是雪亮的，不用刻意「上色」欺騙大家。