基隆耀集食品捐贈皮卡災情勘查車 具機動性還能拖拉救生艇
基隆市大武崙工業區內的耀集食品公司，今天捐贈災情勘查車給消防局。耀集食品董事長陳麗香說，消防小隊長詹能傑進入火場救人殉職事件，讓她深感不捨與難過，得知消防局有「皮卡」災情勘查車的需求，便聯繫廠商打造，力挺消防人員救災。
消防局今天在消防局大樓舉辦捐贈儀式，基隆市長謝國樑前往新加坡參加世界城市高峰會，副市長邱佩琳代表受贈，並致贈感謝狀表達謝意。
陳麗香在捐贈儀式表示，今年詹1月下旬消防人員到安樂區滅火救災，詹能傑殉職讓她深感不捨與難過，因此主動聯繫消防局長游家懿，表達希望能為打火英雄盡一分心力的意願。得知消防部門需要1輛皮卡車（災情勘查車），便著手聯繫廠商打造，並在今天捐贈，以實際行動力挺消防前線弟兄。
陳麗香說，每次有火警發生，消防人員總是在第一時間趕赴現場，守護民眾的使命感讓她深感敬佩與感動，期盼趁著自己在擔任世界華人工商婦女企管協會基隆分會長、大武崙工業區協進會理事長任期內，貢獻綿薄之力回饋社會，也希望拋磚引玉，喚起更多在地企業家，關注與支持消防需求，透過完善救災設備，給予消防人員更好的支援，也讓在基隆就業與生活的民眾更加安心。
邱佩琳推崇陳麗香是成功的企業家，不僅在工業區經營有成，創造許多就業機會，更擁有一顆柔軟且關懷社會的心。看見基隆消防救災的實際需求，發揮愛心捐贈災情勘查車宛如「及時雨」，為基隆的打火英雄提供了更好的保護與支援。
邱佩琳指出，基隆市消防局共有9個消防隊，今天獲贈新車前僅有5輛勘查車，耀集捐贈加再1輛，對於補足救災量能有極大的幫助。基隆是座山海交錯的城市，住宅區密集、巷弄狹窄，加上山區多變地形，有時前往宮廟等山區或巷弄狹窄處，常會擔憂若發生火災，大型消防車輛根本難以第一時間駛入，「災情勘查」成為現代消防救災中極為重要的一環。
游家懿表示，耀集捐贈的災情勘查車，具備良好的越野及通行能力，能快速深入狹窄巷弄與複雜地形，協助指揮官迅速掌握災情並進行人員調度，大幅提升救援效率。這輛車也具備拖掛載運能力，可搭載救生器材與拖拉救生艇，在颱風淹水、水域搜救及土石流等災害現場，提供高度機動支援能力。
游家懿說，公共安全工作需要政府與民間共同努力，未來將深化與民間企業、公益團體合作，持續充實科技化與智慧化救災設備，提升消防人員勤務安全與災害應變效能，朝向「科技救災、智慧防災、韌性城市」目標邁進，共同打造更安全、更安心的生活環境，守護市民生命財產安全。
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