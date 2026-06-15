基隆港建構數位防護牆 AI鷹眼監控船舶動態

基隆港因商船與漁船共用航道，船舶進出複雜，港方已在港嘴堤口建置「不明船舶辨識系統」，及早掌握未開啟自動識別系統（AIS），或航跡異常船舶動態，並聯繫海巡及港警攔截，強化預警功能及縮短處置時間。

台灣港務公司基隆港務分公司表示，為了建構國家級智慧港口安全網，強化港口安全與智慧化管理效能，基隆港緊急應變中心已完成監控系統精進作業，導入高解析影像系統及不明船舶辨識機制，在基隆港建置24小時不間斷的數位防護牆，有效應對漁商船共用航道的複雜環境，全面強化國門安全韌性。

港方設在堤口的「不明船舶辨識系統」，可透過船舶自動識別系統及AI影像分析技術，針對未開啟AIS，或航跡異常船舶進行即時辨識與告警，協助值勤人員及早掌握異常動態並第一時間聯繫海巡及港警進行攔截，建立全天候數位防護牆，強化預警及縮短處置時間。

港方指出，全新的智慧監控平台，打破過去單一影像監看的限制，可以全面掌握各區監視畫面，縮短資訊落差，建立即時通報與相互支援機制，確保發現異常時迅速通知海巡、港警等相關部門聯合處置。

基隆港緊急應變中心指出，這次系統升級是落實交通部智慧化政策的重要里程碑，未來將持續精進AI演算法與監控機制，提升港口整體安全韌性與數位化管理效能，朝向「智慧強港」的全球競爭力目標穩健推進，守護每一艘進出港口船舶的安全。