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用路人避車潮…端午節3天連假 蘇花路廊雙向交通預估逾6萬輛次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
端午節3天連假，公路單位預估蘇花路廊雙向交通量將超過6萬輛次，請用路人避開車多的時段及路段。圖／公路局東區養護工程分局提供
端午節3天連假，公路單位預估蘇花路廊雙向交通量將超過6萬輛次，請用路人避開車多的時段及路段。圖／公路局東區養護工程分局提供

端午節連續假期從6月19日至21日共3天，蘇花路廊將湧入車潮，公路局東區養護工程分局預估首日蘇花路廊南下，全天交通量約1萬2500輛次，首波車潮將於上午6時起湧現；至於第三天收假日的北上，全天交通量約1萬900輛次，北返車潮自21日當天上午10時起湧現，請用路人避開車多時段及路段。

公路局東區養護工程分局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段，適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩措施」。

另外，為因應連假匯入蘇花路廊車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」以紓解尖峰時段車流，建議用路人蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線做為車流疏導路線，往返花蓮~蘇澳間長途旅次的用路人，以行駛台9線蘇花改路線為首選，避開行駛台9丁線，節省旅行時間。

端午節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、6月19日：5至17時(雙向)。

二、6月20日：7至11時(雙向)。

三、6月21日：12至18時(雙向)。

公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，呼籲欲往花東旅遊民眾，為免於塞車之苦及舟車勞頓，請多利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸。

端午節3天連假，公路單位預估蘇花路廊雙向交通量將超過6萬輛次，請用路人避開車多的時段及路段。圖／警方提供
端午節3天連假，公路單位預估蘇花路廊雙向交通量將超過6萬輛次，請用路人避開車多的時段及路段。圖／警方提供

蘇花路廊 端午節 蘇澳

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