花蓮新圖書館「峽谷書牆」曝光 24小時借還書超便利

歷經3年多施工，斥資10.68億元興建的花蓮縣立圖書館新館可望於今年底完工、明年正式啟用，花蓮縣文化局公開館舍內部規畫，以結合山海意象的「峽谷書牆」為最大特色，並導入多項智慧化服務，未來民眾可享24小時借還書服務，甚至免下車即可還書。

位於花蓮市美崙地區文化園區內的花蓮縣立圖書館，原館自1982年啟用至今，因空間不足、設備老化、建築漏水及耐震條件不符現行規範等問題，在中央補助支持下啟動重建計畫，於原址興建全新館舍。

文化局表示，工程期間雖受到颱風及地震等天然因素影響，但透過調整施工工序及工程管理，目前已完成主體結構工程，現階段為室內裝修與機電設備施作，朝年底完工目標推進。

新館總樓地板面積約1.4萬平方公尺，地下1層、地上4層空間，涵蓋智慧停車場、嬰幼兒閱讀區、多功能展演空間、期刊閱覽區、樂齡閱讀區、青少年專區、開架閱覽區、多媒體視聽區、電腦資訊區及會議空間等設施，提供不同年齡層多元閱讀與學習需求。

在建築設計方面，文化局以「河海交會的洄瀾、知識累積的疊石」為設計主軸，融入太魯閣峽谷地景特色，透過層層堆疊的幾何量體，展現花蓮山海交融的城市風貌。

其中最受矚目的亮點，莫過於館內挑高設計的「峽谷書牆」，設計團隊運用大片落地窗引入自然採光，讓縱谷光影灑落室內，營造如置身山谷般的閱讀氛圍，讓民眾在閱讀之餘，也能感受花蓮獨特的自然景觀魅力。

另外，新館將全面升級智慧服務系統，除設置24小時預約取書櫃及自動還書設備外，也導入「智慧得來速」還書服務，未來讀者駕車經過專用車道即可快速歸還館藏，提升借閱便利性與服務效率。

歷經3年多施工，花蓮縣立圖書館新館可望於今年底完工、明年正式啟用。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣文化局提供

歷經3年多施工，花蓮縣立圖書館新館可望於今年底完工、明年正式啟用。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣文化局提供

歷經3年多施工，花蓮縣立圖書館新館可望於今年底完工、明年正式啟用。圖為完工示意圖。圖／花蓮縣文化局提供