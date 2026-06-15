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回歸友善行人設計 基隆最大天橋拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程昨清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供
基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程昨清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供

基隆市府拆除八堵路、國安路口全市量體最大人行天橋，主體工程昨清晨完工。工務處說，道路空間回歸平面化及友善化設計，有助改善行人通行環境，提升道路景觀，也降低後續維護管理成本。

基隆早期興建不少人行天橋，避免人車交織發生危險。隨都市發展變遷和市民生活需要，市府逐步拆除使用率偏低天橋。

市長謝國樑任內已先後拆除南榮國小、碇內國小及東信國小前天橋，八堵路和國安路口天橋是第四座，目前基隆市還有八座天橋。

市府分五期推動台五線（七堵區光明路至到暖暖區八堵路）提升道路品質計畫，全線三點六公里。第一期從七堵地下道至長興地下道已完工，第二期自長興地下道至明德二路口。拆除八堵路、國安路天橋列第四期，但因橋墩與梯間占用人行道空間，決定提前招標拆除。

工務處土木工程科長張佑竹表示，中央及地方政府近年積極推動人本交通政策，強調以行人需求為核心的道路規畫，已向內政部爭取到「七堵火車站周邊通學及通勤環境改善計畫」。

未來將配合整體人行環境改善工程，綜合考量交通需求、地方意見、無障礙通行及公共安全等因素，一併檢討七堵區東新街人行天橋存廢。

基隆 行人 謝國樑

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