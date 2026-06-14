快訊

公益商圈康是美大片招牌疑大雨腐爛 掉落砸車女乘客受驚

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

童子瑋義助公演：支持孩子就是支持基隆未來 孩子發光讓城市更有希望

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋也出席活動。童今天表示，站上舞台的每一位孩子，背後都是無數次練習、排練與堅持，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。

基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，除了協助媒合場地，另捐助10萬元為基隆孩子圓夢。

童子瑋說，前陣子得知基隆弦樂團為了舉辦年度公演展開募資，第一時間就決定投入支持。後來看到募資距離目標仍有一些差距，持續協助補足所需資源，並邀請企業界朋友一起加入，希望讓孩子的努力跟夢想，不會因為資源不足而被中斷。

童子瑋說，很高興能和大家一起見證基隆弦樂團年度公演，孩子能夠站上舞台，不只是個人努力，也是一群大人共同守護的成果。

童子瑋指出，觀眾或許只看到短短幾十分鐘的演出，但在這背後，是孩子們無數次練習、排練與堅持。他說，這份努力非常不容易，值得大家給予最熱烈的掌聲，每一位站在舞台上的孩子，都是最重要、也最值得驕傲的主角。

童子瑋表示，讓他感動的是當大家知道這群孩子正在為夢想努力時，許多人都願意伸出援手，用行動替孩子加油。這也讓他更加相信，只要是為了孩子、為了教育、為了基隆的未來，這座城市永遠不缺願意付出的人，也永遠有溫暖的力量可以被串連起來。

童子瑋指出，站在舞台上的團員，總共匯聚基隆和雙北共13所學校，大家因為音樂聚在一起，也在排練與演出過程中培養團隊合作與自信心，共同完成登上舞台的夢想。他說，孩子們從練習到演出，每一步都很珍貴，也讓人看見基隆下一代的潛力。

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

募資 童子瑋 基隆

延伸閱讀

「東信藝起飛」點亮舞台夢甫落幕 基市府預告藝術教育派對11月登場

將挑戰環台！弱勢兒少組「三葉草」單車隊授旗 盼各界支持

畢業禮超有感！雲林縣議長獎首送20吋行李箱 學生收到喊「很喜歡」

學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

相關新聞

童子瑋義助公演：支持孩子就是支持基隆未來 孩子發光讓城市更有希望

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋也出席活動。童今天表示，站上舞台的每一位孩子，背後都是無數次練習、排練與堅持，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。

「東信藝起飛」點亮舞台夢甫落幕 基市府預告藝術教育派對11月登場

基隆市東信國小「東信藝起飛—孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台。基市府教育處今天表示，「基隆市115年度學生藝術教育派對」11月間登場，邀請全市高中職和國中小藝術才能班及藝術性質社團共同參與。

自籌3250萬！蘇澳隘丁活動中心動土 融入古城牆意象接軌長照3.0

宜蘭縣蘇澳鎮第二大里「隘丁里」迎來嶄新里程碑，因現有活動中心結構老舊、空間不足，蘇澳鎮公所審慎評估後，由鎮公所全額自籌3250萬元投入重建，今天舉行動土典禮，新建築將接軌長照3.0，預計117年8月完工，打造全齡無障礙的優質社區照顧據點。

跳水台鬆脫害選手擦傷 基市府：已修繕並通過測試 市立游泳池重新開放

基隆市立體育場去年底整修市立游泳池，今年3月1日重新開放民眾使用，4月28日舉辦中小學聯合運動會游泳比賽，卻發生跳水板鬆脫，導致選手擦傷。基市府教育處今天表示，跳水板已修復，游泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。

影／宜蘭冬山驚見「鴕鳥賽跑」竄車道狂奔200米 飼主阿伯喘追不上

宜蘭冬山路三段出現鴕鳥奔跑逛大街，一隻約3個月大的鴕鳥幼鳥昨天突然竄入車道，在車流間邁步狂奔約200公尺，一度引發車輛回堵，險象環生的畫面被其他用路人拍下，只見高齡的阿伯飼主在後方揮舞、狼狽苦追，目擊民眾忍不住驚呼「阿伯根本追不上啦！」

謝國樑參加世界城市高峰會 汲取國際前瞻思維、推進基隆智慧城市發展

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，並安排城市創新考察行程。謝今天說，市府團隊將吸納「全齡共融、建築創新、綠色永續」的國際前瞻思維，並思考如何讓藝文與公共空間緊密結合，讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。