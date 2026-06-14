童子瑋義助公演：支持孩子就是支持基隆未來 孩子發光讓城市更有希望

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋也出席活動。童今天表示，站上舞台的每一位孩子，背後都是無數次練習、排練與堅持，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。

基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，除了協助媒合場地，另捐助10萬元為基隆孩子圓夢。

童子瑋說，前陣子得知基隆弦樂團為了舉辦年度公演展開募資，第一時間就決定投入支持。後來看到募資距離目標仍有一些差距，持續協助補足所需資源，並邀請企業界朋友一起加入，希望讓孩子的努力跟夢想，不會因為資源不足而被中斷。

童子瑋說，很高興能和大家一起見證基隆弦樂團年度公演，孩子能夠站上舞台，不只是個人努力，也是一群大人共同守護的成果。

童子瑋指出，觀眾或許只看到短短幾十分鐘的演出，但在這背後，是孩子們無數次練習、排練與堅持。他說，這份努力非常不容易，值得大家給予最熱烈的掌聲，每一位站在舞台上的孩子，都是最重要、也最值得驕傲的主角。

童子瑋表示，讓他感動的是當大家知道這群孩子正在為夢想努力時，許多人都願意伸出援手，用行動替孩子加油。這也讓他更加相信，只要是為了孩子、為了教育、為了基隆的未來，這座城市永遠不缺願意付出的人，也永遠有溫暖的力量可以被串連起來。

童子瑋指出，站在舞台上的團員，總共匯聚基隆和雙北共13所學校，大家因為音樂聚在一起，也在排練與演出過程中培養團隊合作與自信心，共同完成登上舞台的夢想。他說，孩子們從練習到演出，每一步都很珍貴，也讓人看見基隆下一代的潛力。

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆弦樂團年度公演昨晚落幕，參與促成演出的基隆市議長童子瑋今天表示，支持孩子就是支持基隆未來，讓孩子發光，也會讓這座城市更有希望。圖／童子瑋議長辦公室提供