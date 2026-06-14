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「東信藝起飛」點亮舞台夢甫落幕 基市府預告藝術教育派對11月登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供
基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供

基隆市東信國小「東信藝起飛—孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台。基市府教育處今天表示，「基隆市115年度學生藝術教育派對」11月間登場，邀請全市高中職和國中小藝術才能班及藝術性質社團共同參與。

東信國小前晚在基隆表演藝術中心演藝廳，舉辦東信藝起飛—孩子的舞台夢（東信國小與東信友友聯合音樂會），另集結基隆市成功國中、建德國小及卓樂合唱團共同演出，國立台灣戲曲學院等團體也共襄盛舉。

教育處說，音樂會演出內容涵蓋踢踏舞、器樂演奏及多元藝術展演，透過跨校、跨領域合作，讓學生在舞台上展現平時學習成果，也藉由交流觀摩拓展藝術視野，激發對音樂與表演藝術的熱情。

教育處長徐嬿立表示，感謝東信國小主動串聯各校及藝文團體共同辦理音樂會，為基隆學子打造一個展現自我與實現舞台夢想的重要平台。教育處則是透過補助學生交通及膳食等費用，協助學生安心參與演出，累積寶貴的舞台經驗，培養自信心與團隊合作精神。

徐嬿立說，為提供基隆市學生更寬廣的展演與交流機會，教育處今年11月14、15日在成功國小演藝廳，辦理學生藝術教育派對，邀集全市高級中等以下學校藝術才能班及藝術性質社團共同參與，呈現校園豐富的創意與藝文能量，並歡迎民眾踴躍參與，透過動態展演及靜態成果展示，欣賞學生在音樂、舞蹈、美術等領域的精彩成果。

基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供
基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供

基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供
基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供

基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供
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基隆市東信國小舉辦「東信藝起飛－孩子的舞台夢」音樂會，邀集多校社團共同登台演出。圖／基市府教育處提供
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音樂會 基隆

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