自籌3250萬！蘇澳隘丁活動中心動土 融入古城牆意象接軌長照3.0

宜蘭縣蘇澳鎮第二大里「隘丁里」迎來嶄新里程碑，因現有活動中心結構老舊、空間不足，蘇澳鎮公所審慎評估後，由鎮公所全額自籌3250萬元投入重建，今天舉行動土典禮，新建築將接軌長照3.0，預計117年8月完工，打造全齡無障礙的優質社區照顧據點。

全新隘丁社區活動中心基地位於城中路，前身為逾60年的舊托兒所，因應社區人口增至3800人及高齡化需求，改建刻不容緩。動土典禮由李明哲鎮長、鎮代會主席歐進義主持，立委陳俊宇等多位地方仕紳及大批里民冒雨出席，焚香祈福，見證社區永續新起點。

鎮公所表示，新建築總樓板面積約567.88平方公尺，預估工期400個日曆天，後續辦理驗收與取得使照後，可望於117年10至11月啟用；施工期間則由「隘丁保安廟」協助提供臨時場地，確保社區服務不中斷。

建築設計融入深厚人文巧思，將「隘丁聚落」歷史脈絡轉譯為「城牆與槍眼」的現代外觀，並運用紅磚與石板材質延續地方記憶；機能上導入綠建築概念，採取遮陽隔熱與自然採光，頂樓更前瞻預留太陽能光電板空間與雨水回收系統。

空間規劃方面，一樓設置社區辦公室、現代化廚房、長者供餐區及多功能空間；二樓是多元不分齡的大型集會場所，全棟落實高齡友善無障礙動線。

蘇澳鎮長李明哲感性說，自己曾就讀該托兒所，對建物有深厚情感，隨著長照3.0於今年上路，硬體優化勢在必行，期盼新據點落成後能承載居民的健康促進重任，吸引更多長者走出家門，營造健康好生活。

蘇澳鎮隘丁社區活動中心重建後的模擬圖。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮隘丁社區活動中心進行重建，鎮公所今天舉行動土典禮，新建築將接軌長照3.0，預計於117年8月完工，打造全齡無障礙的優質社區照顧據點。圖／鎮公所提供