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跳水台鬆脫害選手擦傷 基市府：已修繕並通過測試 市立游泳池重新開放

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處今天表示，市立游泳池跳水板已修復，泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。圖／基市府教育處提供
基市府教育處今天表示，市立游泳池跳水板已修復，泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。圖／基市府教育處提供

基隆市立體育場去年底整修市立游泳池，今年3月1日重新開放民眾使用，4月28日舉辦中小學聯合運動會游泳比賽，卻發生跳水板鬆脫，導致選手擦傷。基市府教育處今天表示，跳水板已修復，游泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。

基隆市立游泳池去年底發包整修，補強場館結構與使用安全性，包括觀眾席磁磚修補、提升泳池側面照明亮度，並且在泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小運選拔等賽事標準，讓場館機能更加完善。

整修後的游泳池今年3月1日開放使用，基隆市議員張之豪5月初表示，4月28日中小學聯合運動會游泳比賽，男子組200公尺自由式第4水道的選手，因跳台板脫落受傷，要求市府釐清責任。

教育處當時回應，事發隔天即邀設計單位及承包商現勘，也委請實驗室針對游泳池螺桿、螺帽做拉拔試驗。不排除連續多人頻繁跳水，或體重過重者使用，造成金屬疲勞，或歷次跳水者蹬台或角度因素，導致側向受力過大等因素造成，將委請專家釐清跳水板脫落原因。

教育處今天表示，事發後封閉泳池整修，感謝民眾配合。市立游泳池跳水台已修復，並完成16座跳水台的安全測試，昨天重新開放使用，希望透過這次修繕與安全測試，提供市民更完善的運動環境。

中小學聯合運動會游泳比賽，男子組200公尺自由式第4水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／基隆市議員張之豪提供
中小學聯合運動會游泳比賽，男子組200公尺自由式第4水道跳台脫落，導致選手受傷。圖／基隆市議員張之豪提供

基市府教育處今天表示，市立游泳池跳水板已修復，泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。圖／基市府教育處提供
基市府教育處今天表示，市立游泳池跳水板已修復，泳池從昨天起，重新開放民眾入場使用。圖／基市府教育處提供

游泳池 基隆 張之豪

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