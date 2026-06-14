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謝國樑參加世界城市高峰會 汲取國際前瞻思維、推進基隆智慧城市發展

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，並安排城市創新考察行程。謝今天說，市府團隊將吸納「全齡共融、建築創新、綠色永續」的國際前瞻思維，並思考如何讓藝文與公共空間緊密結合，讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。

謝國樑昨率訪問團前往新加坡，今天由新加坡東北區市長馬炎慶陪同，走訪當地最具指標性的多功能複合式社區淡濱尼中心（Tampines Hub），謝、馬並針對「全齡社區共融」與「都市空間活化」展開經驗交流。

謝國樑表示，淡濱尼中心是融合居民生活所需，包括公共服務、運動場所、娛樂休閒、美食廣場、書店診所等的一體化社區，把不同的場所集中於同一棟綜合體，除讓市民生活更便利、全齡共融，也不受制於天氣，享受穩定的社區環境與生活品質。

午宴期間，謝國樑與來自美國、澳大利亞等多國的港口城市領導人交流，分享城市治理、港灣發展及永續建設等經驗。

謝國樑說，基隆作為台灣重要的港口城市，面臨的挑戰與機會與許多國際港灣城市相當接近。透過面對面的交流，不僅能借鏡各城市成功經驗，也能讓更多國際夥伴認識基隆的發展成果。

菲律賓納沃塔斯市（Navotas）擁有菲律賓最大的漁獲批發市場，是當地重要的漁業與港灣經濟重鎮，發展背景與同基隆有許多相似之處。

基市府指出，納沃塔斯市長向謝國樑介紹城市發展經驗，針對漁港轉型、經濟發展及城市永續治理等議題交換意見，並邀請基隆市政府未來安排參訪交流，期待持續深化交流合作，共同推動港口城市的創新發展。

謝國樑表示，市府團隊將吸納本次交流的寶貴經驗，以及世界城市高峰會的國際前瞻思維，讓市政能融入「全齡共融、建築創新、綠色永續」，並思考如何將藝文與公共空間緊密結合，讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
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基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑受邀赴新加坡參加「世界城市高峰會」，吸納國際前瞻思維，希望能讓基隆逐步蛻變為兼具國際視野與在地溫暖的韌性港城。圖／基市府提供

新加坡 謝國樑 基隆

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