基隆市最大量體人行天橋今晨拆除 下階段鎖定檢討東新街天橋存廢

基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程今天清晨完工。工務處表示，道路空間回歸平面化及友善化設計，有助改善行人通行環境，提升道路景觀，並降低後續維護管理成本。

基隆市過去興建不少人行天橋，避免人車交織發生危險。隨著都市發展變遷和市民生活需要，市府逐步拆除使用率偏低的天橋，市長謝國樑任內先後拆除南榮國小、碇內國小及東信國小前天橋，八堵路和國安路口天橋是第4座，目前全市還有8座天橋。

基市府分5期推動台5線（七堵區光明路至到暖暖區八堵路）提升道路品質計畫，全線3.6公里。第1期從七堵地下道至長興地下道已完工，第2期自長興地下道至明德二路口。拆除八堵路、國安路天橋列第4期，但因橋墩與梯間佔用人行道空間，決定提前招標拆除。

工務處土木工程科長張佑竹表示，隨著人本交通觀念逐漸普及，以及高齡化社會來臨，民眾對於上下天橋的接受度大幅降低。經實地觀察及評估交通條件，八堵路和國安路口的天橋使用率逐年下降，且無法滿足無障礙通行需求，決定拆除。

張佑竹說，中央及地方政府近年積極推動人本交通政策，強調以行人需求為核心進行道路規畫。目前已向內政部爭取到「七堵火車站周邊通學及通勤環境改善計畫」，未來將配合整體人行環境改善工程，綜合考量交通需求、地方意見、無障礙通行及公共安全等因素，一併檢討七堵區東新街人行天橋存廢。

工務處指出，八堵路和國安路口天橋拆除工程，已在今天拆除天橋主體結構，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作，提醒民眾通過當地時，配合現場義交指揮，注意安全。

工務處說，打造安全、舒適且友善的人行環境，是市府重要施政目標。未來將持續推動人行道改善、通學步道建置、無障礙環境優化及道路空間品質提升等工作，逐步落實人本交通理念，打造更宜居、更安全的城市環境。

基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程今天清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供

基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程今天清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供

基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程今天清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供

基隆市政府拆除八堵路、國安路口，全市目前最大量體的人行天橋，主體工程今天清晨完工，後續進行路面復原及周邊環境整理等收尾工作。圖／基市府提供