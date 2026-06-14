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宜蘭頭城「舞林高手」比賽報名參加有獎勵 比賽前500名獲千元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供
每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供

每年很受歡迎的宜蘭頭城鎮舞蹈盛事「舞林高手」比賽即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，歡迎鎮民不分男女都可以報名，凡依規定完成比賽可獲獎勵200元，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎金及獎牌，參賽名額1000人，報名至6月30日。

鎮公所表示，「舞林高手」比賽分為初賽、決賽兩階段，預計7月至9月期間舉行，地點位於頭城鎮公所前廣場及頭城煙火節主會場；參賽者須依規定演出指定曲目「歡喜來恰恰」及「宜蘭尚水」，以輕快活潑的音樂及整齊舞步展現健康、自信與活力，帶動熱鬧氛圍

鎮長蔡文益指出，「舞林高手」不僅是一場歡樂的健康活動，更是為了鼓勵鎮民走出戶外、養成規律運動習慣，不分年齡、不限舞蹈經驗，只要願意踏出腳步、跟著音樂律動都歡迎參與，增進社區交流與情感聯繫，一起跳出健康、跳出快樂，舒展身心，帶給大家滿滿正能量。

頭城鎮公所鼓勵民眾踴躍參與，訂有獎勵機制。凡依規定完成比賽者都可獲得獎勵，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，其餘參賽者也有200元鼓勵金，評審將依服裝造型、歌曲融入度、創意舞步及自信表現等項目進行評分，兼顧趣味性與公平性，選出表現優異的參賽者。

設籍頭城鎮鎮民均可報名，即日起受理報名至6月30日，報名請攜帶身分證至頭城鎮公所社會課填寫報名表及健康聲明書，完成報名程序。相關賽程資訊將陸續公告於頭城鎮公所官方網站、臉書粉絲專頁，可洽詢頭城鎮公所社會課電話03-9772371分機287或288。

每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供
每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供

每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供
每年很受歡迎的頭城「舞林高手」即將登場，鎮公所鼓勵全民運動，參賽者可獲200元鼓勵金，其中前500名優勝者可獲頒1000元獎勵金及獎牌，報名至6月30日。圖／鎮公所提供

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