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基隆這路口行穿線地面「閃亮亮」 增紅、綠條燈護行人安全
基隆市府分析發現行人在夜間、雨天或穿著深色衣服等三種情況最易被撞，衛福部立基隆醫院及基隆長庚醫院前行穿線，長者非常多，為提醒駕駛人注意及避免長者違規穿越，市府在紅綠燈裝設違規穿越AI偵測，會發出警告聲，另行穿線兩端地面都設明顯閃光條燈，達到警示效果。
行人在夜間容易成為駕駛眼中模糊的「黑影」，市長謝國樑說，基隆市府分析發現行人在夜間、雨天或穿著深色衣服等三種情況最易被撞，未來將在熱點路口增設行穿線警示照明，讓行人經過時燈可亮起來，透過AI智慧科技手段強化行人及交通安全。
衛福部立基隆醫院及基隆長庚醫院前行穿線，長者非常多，為提醒駕駛人注意及避免長者違規穿越，市府先前已試辦，在紅綠燈裝設違規穿越AI偵測，會發出警告聲，另行穿線兩端地面都設明顯閃光條燈，達到警示效果。
該套系統行人紅綠燈時亮紅燈，警示行人不要違規穿越；行人綠燈時會閃綠燈，警示駕駛人及行人注意。民眾反映警示效果不錯，閃亮亮的長條燈可以有吸引行人和駕駛注意前方路況。
謝國樑說，他上任後積極推動行人友善政策，從推動用駕駛主動禮讓行人的「行人友善」，到要求行人遵守交通規則的「行人有序」專案，三年多來大幅改善基隆市行人通行安全。
市府統計去年行人交通事故共202件，較前年360件減少158件，降幅達43.8％。
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