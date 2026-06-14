獨／跳水台脫落彈飛 國中生受傷仍奮勇奪金牌震撼影片曝

基隆市建德國中學生林建榮4月28日中小學聯合運動會，在市立游泳池第四水道男子組200公尺自由式比賽，跳水時因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳部破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。整個從選手跳水、跳台脫落及比賽奪金過程的影片昨曝光。

這起跳台脫落事件，上月在議會時議員質詢時曝光，日前議會定期會再被提及，引發外界關切。市府將委請專家調查釐清跳水台脫落原因，並修復跳水台。

當時跳水受傷的是建德國中學生林建榮，林建榮說，當時他的腳破皮流血，仍奮勇向前游，還是拿到第一名，影響不大，只是有點意外，還好沒有太大衝擊。

林父說，「市府應加強跳台的安全維護，這次幸好只是破皮流血，孩子仍負傷完成比賽，還拿到金牌，但下次不一定會這麼幸運。」

林建榮當時跳水的影片昨曝光，當時水道比賽有4名選手，有2人選擇使用跳台，2人在直接在水道內，4人在比賽哨音響起時都衝出，從畫面可清楚看到林建榮在編號第四跳台跳下瞬間，跳台往後噴飛出去，林仍一躍而下跳入水中奮力往前游。

當時看台有不少民眾，現場有人大喊「跳台壞掉了」。林一開始並沒有領先，直到後來才衝到第一名，最後拿到金牌，現場響起不少加油聲。

教育處表示，市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗，釐清原因。

註：影片由林建榮父提供