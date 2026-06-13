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影／百年七堵鐵道公園活化！楊秀玉打造彩繪街 邱佩琳肯定用心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供

基隆市七堵鐵道公園是重要文化資產場域，承載著百年鐵道發展歷史與地方居民共同記憶，副議長楊秀玉在周遭力推七堵彩繪多年，打造彩繪一條街。市府文觀局今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動，副市長邱佩琳到場，肯定楊秀玉用心推動彩繪，活化百年場域。

財團法人基隆市文化基金會主辦的鐵道主題活動，今天在七堵鐵道公園登場，動結合音樂展演、親子歌唱競賽、在地特色市集等，以「愛」為核心主軸，串聯文化資產、社區參與與公益關懷，吸引眾多市民攜家帶眷共襄盛舉。

邱佩琳說，七堵鐵道公園是基隆重要的文化資產場域，承載著百年鐵道發展歷史與地方居民共同記憶，見證港都城市成長軌跡，期望透過多元活動引導民眾走進歷史場域，讓文化資產從靜態保存轉化為充滿生命力的公共空間。

楊秀玉表示，舊鐵道賦予今天活動深厚人文背景，現場感受到歷史意象情感交織，她全力推動七堵彩繪，七堵火車站對面光明路有多棟大樓、公寓，其中一棟舊公寓經外牆彩繪後，以藍色為基底的色彩，出現7盞天燈冉冉升空，還有可愛貓咪及火車，一出站的乘客就可看到。

光明路整排商家、公寓大門，老舊大門紛紛換妝，被畫上「七堵大戲院」、「七堵柑仔店」、「烤香腸」、「戀戀七堵」、「糖葫蘆」等懷舊意象，讓街道仿如重回以前舊時光。

楊秀玉用心規畫七堵的彩繪外牆，讓外界留下深刻的印象，甚至成為打卡景點，邱佩琳參加活動後跟楊秀玉徒步巡禮，感受七堵彩繪推動背後的辛苦歷程，讚賞楊秀玉的用心推動，讓七堵重新被看見。

基隆市文化基金會表示，未來將持續推動多元文化活動，透過展演、市集及社區參與等形式，深化文化扎根工作，讓文化融入市民日常生活，實踐文化永續與城市共好的願景，持續打造更具溫度與活力的基隆文化城市。

基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供

基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供
基隆市政府文觀今天舉行「七堵發聲有愛同行」主題活動。圖／基隆市政府提供

副議長楊秀玉在周遭力推七堵彩繪，打造彩繪一條街。本報資料照片
副議長楊秀玉在周遭力推七堵彩繪，打造彩繪一條街。本報資料照片

邱佩琳 鐵道 彩繪 基隆

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