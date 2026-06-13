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海峽論壇釋紅利…大陸擬採購花蓮文旦柚 縣農會：對農民有利都會爭取

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
海峽論壇舉辦期間，大陸方面13日舉辦農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等，兩岸企業現場簽署合作意向書，以此落實4月鄭習會後，大陸宣布的對台「十項措施」。記者陳宥菘／攝影
海峽論壇舉辦期間，大陸方面13日舉辦農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等，兩岸企業現場簽署合作意向書，以此落實4月鄭習會後，大陸宣布的對台「十項措施」。記者陳宥菘／攝影

陸方今天在廈門舉辦「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會，大陸方面有浙江、福建、湖南、廣東、廣西有關企業的簽約代表，台灣方面則有南投、屏東、台東、雲林、花蓮縣簽約的代表，其中花蓮縣農會與廣西國控集團簽約，縣農會表示，目前雙方是簽合作意向書，我方希望關稅等方面盡量放寬，有助文旦柚銷陸。

大陸國台辦主任宋濤今天13日在海峽論壇舉辦期間宣布，已取得積極進展和階段性的成果，具體包括三家大陸航空公司將恢復開通三條兩岸航線、進一步推動台灣文旦柚輸入大陸、引進9部台灣電影在大陸院線上映等。

此外，在廈門舉辦的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會，現場進行五個項目簽約，包括台灣農產共同協力運銷合作社與湖南省果品協會、協春水產與廈門一貿物流、南投縣農會與杭州市商貿旅遊集團、天崴農業科技與深圳市百果園供應鏈，以及花蓮縣農會與廣西國控集團。

花蓮縣農會表示，花蓮是全台第二大文旦柚產地，僅次於麻豆，文旦柚是季節性產品，國內市場飽和，近年來供過於求，縣農會與縣府辦理促銷、媒合活動，去年攻進全聯，努力打開國內通路、開發多元加工的品項，也積極拓展外銷。

花蓮縣農會表示，文旦柚外銷仍以海外華人市場為主，這幾年包括馬來西亞、新加坡等、香港都有出口，然而大陸市場人口眾多，還是最大的市場，也需要努力爭取。

縣農會指出，縣府與宜蘭大學合作辦理文旦柚集貨整改研究計畫，也是要爭取農產外銷；縣農會希望透過這次海峽論壇，放寬文旦柚銷陸的限制或關稅減免等，只要對農民有利，都會積極去做。

海峽論壇 海峽 文旦 花蓮

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