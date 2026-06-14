車禍撞損花蓮百年鳥居 肇事者雇工修復

花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺是日據時期豐田移民村神社所在，殘留的鳥居、石燈、狛犬、參道等遺構都是重要文化地標。但鳥居前年遭車輛撞擊，結構位移還受損，肇事者經文化局要求，委託專業匠師修繕，最近已完工，重現歷史建築風貌。

豐田村是台灣總督府在花蓮設立的的第二座官營移民村，開村已超過百年，豐田神社於一九一五年鎮座，祭神為開拓三神、北白川宮能久親；戰後，當地居民將神社改為碧蓮寺，改祀釋迦牟尼佛，成為豐田三村的信仰中心。

文化局表示，碧蓮寺原本沿用豐田神社建物，毀於一九五八年溫妮颱風，神社雖不存，但保留的一座鳥居、石燈籠及一對狛犬、參道等遺構，都見證歷史，有高度的地景意義，與周邊的開村卅周年記念碑、水井等都已登錄為歷史建築。

前年有車輛不小心撞擊，鳥居結構位移也受損，文化局接獲通知後，偕同花蓮縣文資防護專業服務中心緊急到場現勘，確認損壞狀況及修復方式，並且要求肇事者妥善恢復。

文化局表示，肇責方委託專業的元鼎營造修復，過程特別注重材料、工法，以及保存構造形式，經過好幾個月施工，整修構件整修、補強結構與整體校正等修復完成。