花蓮南濱滯洪池工程施工 明義街170公尺單行道15日起封閉須改道

台東市知名觀光景點海濱公園因擁有海岸景觀與多項裝置藝術，一直是遊客與市民假日休憩熱門去處。不過近期有民眾發現，園區內多處導覽圖內容與現況嚴重不符，不僅已拆除多時的裝置藝術仍在圖上，甚至部分早已消失的景點仍被標示，引發「照圖找不到景點」的困擾。

2026-06-13 11:02