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花蓮南濱滯洪池工程施工 明義街170公尺單行道15日起封閉須改道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
配合花蓮南濱滯洪池景觀工程，花蓮市明義街單行道有170公尺路段將從15日起封路施工，須改道重慶市場臨時停車場南端的替代道路單行道，再銜接到和平路，工期約半年。圖／花蓮縣政府提供
配合花蓮南濱滯洪池景觀工程，花蓮市明義街單行道有170公尺路段將從15日起封路施工，須改道重慶市場臨時停車場南端的替代道路單行道，再銜接到和平路，工期約半年。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府獲中央經費補助，斥資近2億元興建兼具防災滯洪與城市景觀功能的南濱滯洪池，近日工程進行到周邊道路箱涵施作，花蓮市明義街單行道百餘公尺長路段15日起封閉，須改道重慶市場臨時停車場南端的替代道路單行道，再銜接到和平路，縣府表示，工期約需半年，請民眾配合。

南濱抽水站於1982年興建，原有6組抽水機已經老舊，為減少周邊淹水情況，縣府自籌並獲中央補助，啟動「滯洪池新建暨整體景觀工程」興建計畫，取得用地後，去年底開工，將打造為「花蓮版秋紅谷」，預計明年中旬完工，可串連周邊的東大門夜市、日出大道，並緩解市區積淹水問題。

縣府表示，施工期間陸續針對周邊重要道路實施階段性交通管制，上月29日起新建引流箱涵，於花蓮市和平路北端先行施工交管，由路口縮減車道約130公尺，工期約需3個月。

此外，花蓮市明義街重慶市場東側與花蓮代天府至南濱路的單行道，也受到施工影響，這個月15日起封閉道路約170公尺，進行明義街、南濱路新建箱涵施作，為期約6個月。

縣府建設處表示，已在沿線設置告示牌及標誌宣導，請民眾在封路施工期間，配合改由重慶市場臨時停車場南端替代道路銜接至和平路通行。

配合花蓮南濱滯洪池景觀工程，花蓮市明義街單行道有170公尺路段將從15日起封路施工，須改道重慶市場臨時停車場南端的替代道路單行道，再銜接到和平路，工期約半年。圖／<a href='/search/tagging/2/花蓮縣政府' rel='花蓮縣政府' data-rel='/2/230063' class='tag'><strong>花蓮縣政府</strong></a>提供
配合花蓮南濱滯洪池景觀工程，花蓮市明義街單行道有170公尺路段將從15日起封路施工，須改道重慶市場臨時停車場南端的替代道路單行道，再銜接到和平路，工期約半年。圖／花蓮縣政府提供

滯洪池 花蓮 花蓮縣政府

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