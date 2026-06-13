加強行人夜間安全基隆研議行穿線「亮起來」 AI智慧強化安全警示

基隆市府統計去年行人交通事故202件，較前年360件減少158件，降幅43.8％，分析發現行人通過馬路時在夜間、雨天或長長穿著深色衣服等三種情況最易發生被撞車禍。市長謝國樑說過去都用人工方式加強行人安全，未來將增設行穿線警示照明，讓行人經過時燈可亮起來，透過AI科技手段強化行人及交通安全。

謝國樑說，他上任後積極推動行人友善政策，從推動用駕駛主動禮讓行人的「行人友善」，到要求行人遵守交通規則的「行人有序」專案，三年多來大幅改善基隆市行人通行安全。

市府統計去年行人交通事故共202件，較前年360件減少158件，降幅達43.8％。

謝國樑表示，警方分析發現行人通過馬路時在夜間、雨天或穿著深色衣服等三種情況最易發生被撞車禍。基隆市近年行人交通事故大幅降低，全國排名居前縣市，未來將透過AI智慧等科技的工具及輔具，再加強行人及交通安全。

謝國樑說，今天起他受邀出訪新加坡3天，參與2026年世界城市高峰會（World Cities Summit），參與全球交流交通運輸管理、交通安全等議題交流。他除分享基隆的作法，也會參考新加坡推動行人安全的作法帶回基隆參考學習，將在基隆推動AI智慧強化行人安全。今年台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等也都在受邀之列。