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景點早消失還在介紹？台東海濱公園導覽圖被吐槽「在看空氣」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
人氣最旺的裝置藝術「千變萬畫」大相框早在2024年5月即已拆除，但導覽圖上仍保留介紹，讓不少初訪遊客循線尋找卻撲空。本報資料照片
人氣最旺的裝置藝術「千變萬畫」大相框早在2024年5月即已拆除，但導覽圖上仍保留介紹，讓不少初訪遊客循線尋找卻撲空。本報資料照片

台東市知名觀光景點海濱公園因擁有海岸景觀與多項裝置藝術，一直是遊客與市民假日休憩熱門去處。不過近期有民眾發現，園區內多處導覽圖內容與現況嚴重不符，不僅已拆除多時的裝置藝術仍在圖上，甚至部分早已消失的景點仍被標示，引發「照圖找不到景點」的困擾。

其中，曾經人氣最旺的裝置藝術「千變萬畫」大相框早在2024年5月即已拆除，但導覽圖上仍保留介紹，讓不少初訪遊客循線尋找卻撲空。有遊客直言「根本是在看空氣尋寶」，也有人笑說「照地圖走完全找不到，只能當作散步路線」。

此外，導覽圖上仍可見已消失的「寶桑亭」及帛琉「男人會館」等舊有設施資訊，也讓熟門熟路的民眾感到錯愕，認為導覽資訊更新明顯落後現況。

來自高雄的林姓遊客表示，第一次到海濱公園旅遊，原本是依照導覽圖尋找特色裝置藝術，結果走了半天都找不到「千變萬畫」大相框，「以為自己走錯地方，後來才發現早就拆掉了，地圖卻還在，真的有點傻眼」。

在地市民陳小姐也指出，海濱公園平常很多人散步、運動，導覽圖卻沒有即時更新，「外地人會照圖找景點，結果找不到會覺得很奇怪，甚至影響觀光印象，希望能趕快改善」。

市公所表示，導覽圖為縣府或其他單位財產與管理範圍，將配合進行全面盤點園區現有導覽設施，並與縣府研議後續改善方式。

縣府則回應，將先行拆除現有導覽圖，避免持續誤導民眾，並預計於今年或明年編列經費重新設置導覽及指示系統，未來新版導覽牌面將整合更多觀光資訊，不再僅限於路線標示，以提升整體旅遊服務品質。

台東市海濱公園導覽圖內容與現況不符，引發遊客「照圖找不到景點」疑慮，市公所及縣府將盤點後先行拆除過時導覽圖並規畫全面更新。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園導覽圖內容與現況不符，引發遊客「照圖找不到景點」疑慮，市公所及縣府將盤點後先行拆除過時導覽圖並規畫全面更新。記者尤聰光／攝影

台東 裝置藝術 觀光

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