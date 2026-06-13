不用花錢買清潔劑！帶舊手機或廢電池到台東2家大賣場就能免費裝

家裡用不到的舊手機、廢電池或噴霧罐別急著丟，現在還能換清潔劑。台東縣環保局攜手大全聯及家樂福推出「自備容器 環保清潔劑補充站」活動，16日及17日將分別在2家門市店登場，民眾只要攜帶指定回收物並自備容器，即可免費補充環保洗衣或洗碗精，落實資源回收與減塑生活。

環保局表示，活動將於16日下午5時30分至7時30分在大全聯台東店舉行，17日同一時段則於家樂福台東店1樓辦理。民眾只要攜帶高壓容器5件、廢電池2公斤（不含鉛蓄電池）或廢手機1支，即可補充500公克環保洗衣精或洗碗精，每人每日最高可補充2000公克，數量有限，換完為止。

「家裡抽屜裡其實放了好幾支舊手機，還有不少用完的電池，一直想拿去回收卻懶得特地跑一趟。」邱姓市民表示，這次活動剛好在平常會採買的賣場舉辦，不但方便處理家中的回收物，還能換到洗衣精等日常用品，感覺很實用，也讓做環保變得更有動力。

縣府指出，推動資源循環與減塑生活是近年重要環保政策之一，並以聯合國永續發展目標（SDGs）第12項「負責任的消費與生產」作為施政方向。此次與大賣場合作，不僅提高民眾參與回收便利性，也希望透過自備容器，減少一次性塑膠容器使用，建立資源循環與綠色消費觀念。

環保局提醒，高壓容器、廢電池及廢手機等特殊回收物若未妥善分類回收，除可能造成環境汙染，也可能衍生安全風險。尤其廢鋰電池及高壓容器如瓦斯罐、殺蟲劑等，若長時間置於高溫或陽光直射環境下，可能因受熱膨脹而引發起火或爆炸，民眾存放及回收時應特別留意。