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一粒米的力量！關山農會「米國學校」耕耘有成 獲國家環境教育獎特優

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
米國學校校長彭衍芳（右）代表關山鎮農會出席第十屆國家環境教育獎頒獎典禮，獲頒團體組特優獎殊榮。圖／關山鎮農會提供
米國學校校長彭衍芳（右）代表關山鎮農會出席第十屆國家環境教育獎頒獎典禮，獲頒團體組特優獎殊榮。圖／關山鎮農會提供

環境部昨舉辦「第十屆國家環境教育獎」頒獎典禮，台東縣關山鎮農會憑藉多年推動食農教育、農村文化傳承及環境教育的豐碩成果，榮獲團體組特優獎殊榮，展現在地深耕環境教育的亮眼成績。

關山鎮農會長期以農業為基礎推廣環境教育，其中由農會設立的「米國學校」，多年來透過稻米文化體驗、食農教育課程及永續環境理念推廣，吸引來自全台各地學校及團體參訪學習，成為東部地區重要的環境教育場域。

米國學校校長彭衍芳表示，環境教育最重要的是讓民眾從生活中理解土地與環境的重要性。米國學校多年來結合關山在地農業特色，透過實作體驗讓學員認識稻米從產地到餐桌的過程，並將友善耕作、資源循環及永續發展等觀念融入課程，希望讓環境保護不只是口號，而是能落實在日常生活中的具體行動。

關山鎮農會指出，此次能在全國眾多優秀單位中脫穎而出獲得特優獎，是對團隊多年努力的最大肯定，也感謝各界夥伴一路以來的支持與協助。未來將持續深化食農教育與環境教育推廣工作，讓更多人透過認識農村、親近土地，共同實踐永續發展目標。

關山鎮農會長期以農業為基礎推廣環境教育，設立的「米國學校」，多年來透過稻米文化體驗、食農教育課程及永續環境理念推廣，成為東部地區重要的環境教育場域。記者尤聰光／攝影
關山鎮農會長期以農業為基礎推廣環境教育，設立的「米國學校」，多年來透過稻米文化體驗、食農教育課程及永續環境理念推廣，成為東部地區重要的環境教育場域。記者尤聰光／攝影

食農教育 農會 永續

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