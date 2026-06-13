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影／西班牙登陸基隆港400周年 藝術家特展邱佩琳讚充滿家的溫度
為紀念西班牙人登陸基隆港400周年，基隆美術館推出西班牙知名藝術家Eva Armisén大型個展，展覽從昨天起至9月13日。副市長邱佩琳說，藝術家用溫暖而深刻的視覺語言，重新探討「家」作為情感、記憶與歸屬感的核心意義。
邱佩琳表示，今年適逢西班牙人登陸基隆港400周年，這不僅是基隆歷史發展的重要節點，也是一座港灣城市重新與世界展開文化對話的重要時刻。西班牙藝術家Eva Armisén到基隆舉辦大型個展，別具象徵意義。市府希望透過藝術作為交流媒介，讓市民在展覽中重新感受「家」、「陪伴」、「歸屬」等情感價值，也讓更多人看見基隆作為海港城市所擁有的人文深度與文化能量。
邱佩琳提到，在充滿變動與快速節奏的當代社會中，Eva Armisén以溫柔且安靜的方式提醒，真正重要的事，往往存在於那些最平凡的日常裡。她以細膩且充滿情感的創作聞名國際，作品描繪日常生活中看似微小卻深刻的情感瞬間。筆下的人物、家庭、海洋、花朵與生活場景，以簡化而純粹的色彩與線條，傳遞人與人之間最真誠的連結。
Eva Armisén不僅將「家」視為一個實體空間，而是一種存在於內心深處的情感狀態。展覽從「描繪生活」、「分享時刻」、「愛」、「自然」、「海洋」到「工作室」等六大子題，呈現藝術家如何透過創作，理解自身與世界的關係。相關活動報名資訊及詳細內容，請參考基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁。
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