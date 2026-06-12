碇內大排泡沫污染？台水：基隆地區供水及水質均正常

珈盛國際負責人湯富志自小在基隆成長，父母仍住基隆，他對家鄉有深厚情感，今天捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，盼為弱勢服務。市府社會處表示，去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，但服務對象擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後受惠的人增多。

2026-06-12 16:49