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碇內大排泡沫污染？台水：基隆地區供水及水質均正常
台水表示，下午接獲通報指碇內大排有泡沫流入基隆河，經查無明顯異狀。為確保水質無虞，八堵抽水站已預警性停機，改由新山水庫庫水供應新山淨水場，後續將持續監控水質。
台水晚間透過新聞稿表示，今天下午5時50分接獲通報，指碇內大排有泡沫流入基隆河情形。經查下午6時許八堵抽水站前河面尚無明顯異狀，但為確保供水安全及水質無虞，已於下午6時10分完成八堵抽水站預警性停機作業，改由新山水庫庫水供應新山淨水場。
台水指出，後續將持續密切監控原水水質變化，也會加強水質檢測，並配合相關單位追蹤污染來源，以維護民眾用水安全與供水穩定。目前基隆地區自來水供水及水質均正常，請民眾安心。
基隆市政府稍早表示，基隆河碇內段今天下午疑遭泡沫污染，經重金屬試紙檢測暫無異常，市民用水不受影響，市府環保局將向上游追查污染源。
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