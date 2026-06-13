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宜蘭頭城 宣布普發3千元振興金

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣頭城鎮長蔡文益（左）與各課室討論後，決定利用施政剩餘款，發給鎮民每人3000元振興經濟金。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭縣頭城鎮長蔡文益（左）與各課室討論後，決定利用施政剩餘款，發給鎮民每人3000元振興經濟金。圖／頭城鎮公所提供

花蓮縣有七鄉鎮要普發一萬元至二千元不等振興金，宜蘭縣頭城鎮公所考量油價及物價上漲，宣布將把施政剩餘款還諸於民，預計鎮民每人可領三千元，待代表會審議通過後發放。

鎮長蔡文益說，與年底選舉沒關係，是考量民眾生活辛苦，給鎮民一些小確幸，也希望成為經濟活水，帶動民生消費。

蔡文益說，普發資格只要七月前設籍的鎮民都可以領取，並不排富，目前估算約二萬七千多人，以每人三千元計算，所需經費八千多萬元，下月要提案訂定自治條例送鎮民代表會審議，盼代表會支持，通過後就會啟動發放作業，再公告期程和地點，作業時間約需二、三個月。

「和選舉沒關係啦」今年要爭取連任的蔡文益表示，包括花蓮等多個縣市、鄉鎮，都有類似普發振興金的作法，先前疫情時，頭城鎮也曾普發二千元。

蔡文益表示，鎮公所該辦的活動、該做的建設都有做到，仍有剩餘款，考量近來油價、物價上漲，基層百姓生活比較辛苦，與各課室討論過後，決定發給每人三千元。

花蓮 宜蘭縣

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