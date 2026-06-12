影／基隆河冒泡沫！疑不法業者偷排汙染 民眾錄影直呼：太扯了

基隆河今天傍晚出現大量不明泡沫汙染，從碇內大排一直流到基隆河，民眾拍下泡沫滾滾而流壯觀畫面，直呼「太扯了」，質疑有不法業者趁大雨偷排，憂心飲用水安全。自來水公司第一區管理處今晚說明，緊急停止八堵抽水站抽水，改由新山水庫供水，不明泡沫並沒有進到八堵抽水站內，目前供水水質正常。

基隆去年碇內大排油汙汙染基隆河，爆發油汙染事件，影響基隆、汐止逾10萬用水戶，如今又爆不明泡沫汙染，讓民眾擔心水質安全。

邵姓住戶說，他今天下午近5時時，從源遠路206號旁的大樓陽台往外看，發現大排滿布白色不明泡沫，隨著大雨和水流滾滾而流，相當嚇人，至少有半小時以上，泡沫量非常的大，實在太誇張，也太扯了。

邵姓住戶表示，他是第一次看到大排有這麼大量的汙染泡沫，以前沒見過這麼大量，懷疑是消防泡沫或是清潔洗劑，趁大雨偷排，他很擔心會不會汙染水源。

台水公司今晚9時30分說明，新山淨水場今天下午5時50分接獲通報，指碇內大排有泡沫流入基隆河情形。經查晚間6時許八堵抽水站前河面尚無明顯異狀，但為確保供水安全及水質無虞，晚間6時10分完成八堵抽水站預警性停機作業，並改由新山水庫庫水供應新山淨水場。

台水公司表示，後續將持續密切監控原水水質變化，也會加強水質檢測，並配合相關單位追蹤汙來源，以維護民眾用水安全與供水穩定。目前基隆地區自來水供水及水質均正常，請民眾安心。

市議員陳冠羽表示，大量不明泡沫今天從碇內大排漂流至基隆河，引發民眾對河川環境及飲用水安全的擔憂，現行監測與應變機制仍有強化空間，要求市府建置即時監測與預警系統，應在第一時間發現異常就能立即攔截處置，降低對基隆河及飲用水安全的影響。

市長謝國樑接獲通報後，立即與環保局長、消防局長及工務處長聯繫，指示相關單位儘速掌握狀況，並積極追查汙染來源。

工務處長簡翊哲表示，後續將持續與環保局、自來水公司等單位保持聯繫，掌握水質狀況及污染來源調查進度，並加強相關監測作業，確保供水安全無虞。

環保局長馬仲豪表示，稽查人員抵達現場檢測大排水質，並已設攔汙索控制汙染擴散，重金屬試紙檢測無異常，向上游追查汙染源。