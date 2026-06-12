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基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫 疑大雨偷排停抽自來水追汙染源

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　
基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　

基隆河今天傍晚又出現大量不明泡沫汙染，從碇內大排一直流到基隆河，引發民眾對河川環境及飲用水安全的擔憂，自來水公司第一區管理處晚間6時緊急停止基隆河抽水，改由新山水庫供水，目前未影響供水。市府表示，市長謝國樑指示環保局等單位追查汙染來源。

市議員陳冠羽表示，今天傍晚接獲民眾通報，基隆河再次出現大量不明泡沫，從碇內大排漂流至基隆河，引發民眾對河川環境及飲用水安全的擔憂。

陳冠羽說，他第一時間趕赴現場了解，現場下大雨，環保局稽查員也到場採水檢測，確認是否影響水質，他要求自來水公司暫停取水，並在現場協助環保局一起設置攔汙索，避免泡沫持續擴散。

陳冠羽表示，今天上午他才在議會審查議案時，要求環保局針對先前油汙染事件提出更積極的精進作為，傍晚基隆河就再次出現大量泡沫排放，證明問題並非單一事件，而是現行監測與應變機制仍有強化空間，他要求市府建置即時監測與預警系統，不要再只是等民眾通報、等汙染發生後才開始追查，應在第一時間發現異常就能立即攔截處置，降低對基隆河及飲用水安全的影響。

市長謝國樑接獲通報後，立即與環保局長、消防局長及工務處長聯繫，指示相關單位儘速掌握狀況，並積極追查汙染來源。

工務處長簡翊哲表示，經與自來水公司確認，相關泡沫並未進入抽水站，自來水公司已立即停止抽水作業，並改由新山水庫供水，目前供水情形正常，市民用水不受影響。

工務處說，後續將持續與環保局、自來水公司等單位保持聯繫，掌握水質狀況及污染來源調查進度，並加強相關監測作業，確保供水安全無虞。

環保局長馬仲豪表示，稽查人員抵達現場檢測大排水質，並已設攔汙索控制汙染擴散，重金屬試紙檢測無異常，向上游追查汙染源。

基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　
基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　

基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　
基隆碇內基隆河再爆大量不明泡沫，疑大雨偷排停抽自來水追汙染源。圖／陳冠羽提供　

基隆 環保局 謝國樑

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