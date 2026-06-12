延宕半世紀 宜蘭羅東工保區區段徵收案審議通過

宜蘭大羅東地區內保護區長期限制建築，超過半世紀未能發展，行政院政委陳金德今天在臉書宣布「羅東工保區區段徵收計畫範圍」已獲內政部土地徵收小組審議通過。宜蘭縣府說明，此案地主分回的抵價地比例約40.3%，下月起辦理說明會，9月起查估地上物，預計2031年完工與土地點交。

陳金德表示，羅東工保區解編案是大羅東地區治水防災、土地活化與城市發展的關鍵計畫，但延宕近50年，他代理宜蘭縣長時就積極推動，擔任政委後仍持續關切，內政部土徵審議小組已在10日審議通過開發範圍、抵價地比例，准予辦理。

宜蘭縣府表示，大羅東地區腹地已飽和，此案通過有助羅東、冬山、五結等地發展，此外，羅東市區現有排水幹線受限無法拓寬，縣府推動「南北水網計畫」，將上游逕流截流於市區外圍，同時採區段徵收取得水路用地，並規畫公園等公共設施作為輔助滯洪空間，將積極向中央爭取治水經費。

縣府地政處表示，此案區段徵收範圍包括羅東環鎮道路外圍地區的部分工業區及保護區，面積約95公頃，其中可建築用地約43公頃，使用分區包括住宅區、產業專用區及宗教專用區，公設面積52公頃，有道路用地、滯洪公園、停車場、綠地等，地主超過1500人。

縣府預計7、8月舉辦開發進度說明會，9月起到年底辦理地上物查估，明年將進行協議價購、公聽會等程序後開工，預計2031年完工並點交土地。

陳金德說，此案困擾地方近50年，終於邁進一大步，未來他會盡力協助後續程序，讓鄉親不必再繼續等待。