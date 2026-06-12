快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演 童子瑋感謝讓300學生圓夢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演，童子瑋感謝讓300學生圓夢。圖／童子瑋提供
基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演，童子瑋感謝讓300學生圓夢。圖／童子瑋提供

基隆弦樂團年度公演募資行動順利結束，明晚7時30分在文化中心演藝廳登台，基隆、新北及台北共13校300名弦樂團學生將實現公演夢想。幕後大力協助的民進黨市長參選人議長童子瑋表示，感謝基隆各界、藝人、名人一起為基隆孩子出錢力，給孩子最大的支援完成夢想。

「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」募資計畫，參與學校有基隆市尚仁國小、信義國小、七堵國小、碇內國小、暖暖國小、東光國小、仁愛國小、暖西國小、建德國小，以及台北市木柵國小、新北市深坑國小、集美國小與基隆市輔大聖心附小等13校弦樂團，希望讓300位學生有機會登台，從燈光、音響、動線到節目設計，都以完整演出規格執行。

童子瑋表示，前陣子他曾和市民分享，基隆弦樂團為了舉辦年度公演，由13所學校的孩子一起展開募資行動，看見大家熱情響應他心裡很感謝，感謝各界人士包括藝人、名人如翁鈺鈞、許志豪、梁佑南、民視「美鳳有約」、陳彥廷等人，也用自己的影響力替孩子們加油。

童子瑋先前已捐10萬，他說，募資最後雖然距離目標金額還差一些，因此除了他自己再多出一點力，也另外邀請一些企業界朋友一起幫忙，感謝這些朋友爽快答應，也選擇低調付出，把焦點與心意默默留給孩子，讓整場公演能夠在更多善意支持下順利往前推進。

童子瑋說，看著孩子們從基本功開始扎根，一次又一次認真練團，直到能夠正式站上舞台，每一個過程都需要很多努力，他打從心底為他們感到驕傲。他也相信，來自各界的每一筆支持，都會回到孩子身上，變成鼓勵他們繼續學習音樂的勇氣，明天他也會出席，為孩子圓夢鼓勵。

基隆及<a href='/search/tagging/2/雙北' rel='雙北' data-rel='/2/252442' class='tag'><strong>雙北</strong></a>13校弦樂團募資成功明公演，童子瑋感謝讓300學生圓夢。圖／童子瑋提供
基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演，童子瑋感謝讓300學生圓夢。圖／童子瑋提供

基隆 雙北 募資 童子瑋

延伸閱讀

學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

金門中正國小鼓吹隊捷克演出 展現台灣傳統藝術魅力

浪花伴畢業！開瑄、正義國小學生牽罟體驗 完成專屬海洋啟航禮

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

相關新聞

延宕半世紀 宜蘭羅東工保區區段徵收案審議通過

宜蘭大羅東地區內保護區長期限制建築，超過半世紀未能發展，行政院政委陳金德今天在臉書宣布「羅東工保區區段徵收計畫範圍」已獲內政部土地徵收小組審議通過。宜蘭縣府說明，此案地主分回的抵價地比例約40.3%，下月起辦理說明會，9月起查估地上物，預計2031年完工與土地點交。

基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演 童子瑋感謝讓300學生圓夢

基隆弦樂團年度公演募資行動順利結束，明晚7時30分在文化中心演藝廳登台，基隆、新北及台北共13校300名弦樂團學生將實現公演夢想。幕後大力協助的民進黨市長參選人議長童子瑋表示，感謝基隆各界、藝人、名人一起為基隆孩子出錢力，給孩子最大的支援完成夢想。

溫馨警察節 花蓮玉里警分局長化身外送員暖心送餐關懷基層

6月15日是警察節，花蓮玉里警分局長許竣閔今化身「最帥外送員」，精心準備披薩、炸物、飲料等，親自送到轄內16個分駐所及派出所，慰勞堅守第一線的員警，不少員警看到分局長送來熱騰騰美食，相當驚喜，感到非常貼心。

基隆復康巴士全年提升到4萬趟次 今再獲贈1輛生活就醫都可搭

珈盛國際負責人湯富志自小在基隆成長，父母仍住基隆，他對家鄉有深厚情感，今天捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，盼為弱勢服務。市府社會處表示，去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，但服務對象擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後受惠的人增多。

翻船意外重創鯉魚潭觀光 壽豐鄉巧食宴百桌開賣 拚產業復甦

花蓮縣鯉魚潭風景區是縣內知名景點，但今年過年期間發生天鵝船翻覆意外，遊客大幅減少，水上活動、周邊店家生意一落千丈。壽豐鄉公所串連在地業者，月底推出兩天共百桌「巧食宴」，每桌只需自付2000元，當天搭船遊湖還有折扣，即日起開放網路訂購。

失落祭台重現！台東馬蘭阿美族海祭祖靈 族人盛裝回到發源地

台東縣太麻里鄉三合村一處原住民族發源地，過去被阿美族稱Arapanay（阿拉巴耐）失落的祭台（倒竹遺跡），為遠古各氏族後裔，向北遷移暫息之地，2004年由台東市馬蘭年齡階層文化促進會向縣府申請興建立碑。耆老顔秀蘭祭師與大馬蘭阿美族議事平台，並選訂今天在倒竹遺跡，循馬蘭部落阿美族古老儀式祭祖對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。