基隆及雙北13校弦樂團募資成功明公演 童子瑋感謝讓300學生圓夢

基隆弦樂團年度公演募資行動順利結束，明晚7時30分在文化中心演藝廳登台，基隆、新北及台北共13校300名弦樂團學生將實現公演夢想。幕後大力協助的民進黨市長參選人議長童子瑋表示，感謝基隆各界、藝人、名人一起為基隆孩子出錢力，給孩子最大的支援完成夢想。

「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」募資計畫，參與學校有基隆市尚仁國小、信義國小、七堵國小、碇內國小、暖暖國小、東光國小、仁愛國小、暖西國小、建德國小，以及台北市木柵國小、新北市深坑國小、集美國小與基隆市輔大聖心附小等13校弦樂團，希望讓300位學生有機會登台，從燈光、音響、動線到節目設計，都以完整演出規格執行。

童子瑋表示，前陣子他曾和市民分享，基隆弦樂團為了舉辦年度公演，由13所學校的孩子一起展開募資行動，看見大家熱情響應他心裡很感謝，感謝各界人士包括藝人、名人如翁鈺鈞、許志豪、梁佑南、民視「美鳳有約」、陳彥廷等人，也用自己的影響力替孩子們加油。

童子瑋先前已捐10萬，他說，募資最後雖然距離目標金額還差一些，因此除了他自己再多出一點力，也另外邀請一些企業界朋友一起幫忙，感謝這些朋友爽快答應，也選擇低調付出，把焦點與心意默默留給孩子，讓整場公演能夠在更多善意支持下順利往前推進。

童子瑋說，看著孩子們從基本功開始扎根，一次又一次認真練團，直到能夠正式站上舞台，每一個過程都需要很多努力，他打從心底為他們感到驕傲。他也相信，來自各界的每一筆支持，都會回到孩子身上，變成鼓勵他們繼續學習音樂的勇氣，明天他也會出席，為孩子圓夢鼓勵。