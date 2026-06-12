溫馨警察節 花蓮玉里警分局長化身外送員暖心送餐關懷基層

6月15日是警察節，花蓮玉里警分局長許竣閔今化身「最帥外送員」，精心準備披薩、炸物、飲料等，親自送到轄內16個分駐所及派出所，慰勞堅守第一線的員警，不少員警看到分局長送來熱騰騰美食，相當驚喜，感到非常貼心。

玉里警分局位於花蓮最南端，16個分駐所及派出所160位員警，長年來堅守崗位守護玉里、富里、卓溪3鄉鎮民眾，維護治安、交通，更重要的是執行許多為民服務的工作。

為感謝基層員警的辛勞，許竣閔用心籌畫「送餐活動」，訂購披薩、炸物及飲料，今天率領幹部們化身外送員，將熱騰騰餐食送到轄內各所，其中最偏遠的是位於卓溪鄉的清水檢查所，車程要3、40分鐘，許竣閔也是親送餐點，並關心基層同仁勤務與生活狀況，相當暖心。

除了許竣閔貼心送餐，曾在玉里警分局服務，現在已轉換跑道擔任律師的黃馨瑩，也加碼贈送每位員警一個側背包，作為警察節禮物，表達關懷與鼓勵。

許竣閔表示，警察擔負維護社會治安與交通安全的重責大任，不論平假日總是堅守工作崗位，即使警察節這個專屬節日，許多同事仍需執行各項勤務，因此決定將祝福直接送到勤務現場，透過溫馨送餐，讓分局的同仁都能感受到溫暖與支持。