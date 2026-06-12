基隆復康巴士全年提升到4萬趟次 今再獲贈1輛生活就醫都可搭

珈盛國際負責人湯富志自小在基隆成長，父母仍住基隆，他對家鄉有深厚情感，今天捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，盼為弱勢服務。市府社會處表示，去年6月起推動轉型，由免費改為使用者付費，但服務對象擴大、預約透明化，全年服務量從1.8萬趟次倍增至4萬趟次，轉型後受惠的人增多。

今天捐贈儀式由市府簡任秘書徐游宇代表受贈並致贈感謝狀，感謝湯富志善行義舉，以實際行動支持身心障礙福利服務。

湯富志表示，平時看見社會各界投入公益、捐贈救護車等善舉，深受感動，認為若自身有能力，也希望能盡份心力回饋社會。因自小於基隆成長，父母目前現仍住基隆，對這片土地有深厚情感，因此選擇將資源回饋家鄉，盼透過捐贈復康巴士，協助更多身心障礙朋友參與社會生活、安心就醫及復健，讓善意在城市中持續流動。

社會處長楊玉欣表示，基隆市身心障礙人口約2萬2千餘人，占全市約6.1%，市府導入民間專業團隊辦理營運服務，並建置無障礙交通統一預約平台整合服務資源、優化預約流程及派車效率，並修正相關服務辦法，放寬服務對象資格、使用時間、接送區域及使用目的，全年服務趟次較改革前成長1倍以上。

楊玉欣說，轉型的目的是希望讓服務走得更遠，讓身障朋友不再困於家中，未來持續依照實際需求滾動調整。

社會處說，改革前復康巴士只能就醫或復健使用，很多身障朋友也常常遇到「臨時要用車，不可能」 、「不太好預約」、 「除了去醫院，生活其他需求無法使用」等問題。

去年6月起，推動復康巴士服務轉型，不限障礙類別及等級 ，只要是身心障礙者，都可以提出申請；服務目的更生活化 ，除了就醫、復健，也能用於上班、上學、採買、聚會、參加活動等生活需求；共乘優惠趟次無上限，中、低收入戶每月加碼8趟免費；服務範圍擴大，天天都有車，服務可跨至雙北地區，每周7天都有服務。

珈盛國際負責人湯富志今天捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，盼為弱勢服務。圖／社會處提供