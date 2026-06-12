翻船意外重創鯉魚潭觀光…壽豐鄉巧食宴百桌開賣 拚產業復甦

花蓮縣鯉魚潭風景區是縣內知名景點，但今年過年期間發生天鵝船翻覆意外，遊客大幅減少，水上活動、周邊店家生意一落千丈。壽豐鄉公所串連在地業者，月底推出兩天共百桌「巧食宴」，每桌只需自付2000元，當天搭船遊湖還有折扣，即日起開放網路訂購。

「巧食宴」訂於27、28日舉辦，壽豐鄉公所今天公布菜色並開放訂購，10人份桌菜包括白斬雞、鹽酥魚蝦、山豬肉、砂鍋魚頭等菜色，原價5000元，由鄉公所補助3000元，民眾只需自付2000元，報名至22日晚間6時，額滿為止。

壽豐鄉長曾淑懿說，鯉魚潭山明水秀，環境非常好，卻因為翻船意外重創觀光產業。她在擔任壽豐鄉農會總幹事就曾辦理巧食宴，造成很大回響，也成功活絡商圈，盼藉由巧食宴再度讓在地產業復甦。

鯉魚潭商圈發展協會理事長林盈裕表示，自從2月中旬發生意外後，遊湖船隻停駛，沒有船遊客就不來，船家、店家生意都大受影響，業者對於巧食宴，還有接下來暑假的航海王、煙火秀等活動非常期待，希望更多遊客來到鯉魚潭。

壽豐鄉公所表示，整合社區、農會及特色業者，27、28日舉辦巧食宴，每天各50桌，以在地食材為主角，將鄉內有機蔬菜、優質漁畜產品搬上桌，同時也規畫手作體驗活動，報名參加還可領取遊船優惠券，憑券於活動當天搭乘遊船享有專屬折扣，邀請全國民眾來到壽豐，吃美食、賞美景、住民宿，用不同方式品味鯉魚潭的美麗。報名網址：https://forms.gle/Zxu789TvVBon9tqX9，洽詢電話（03)8653101 轉分機 163 （壽豐鄉農會推廣部）。