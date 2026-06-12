失落祭台重現！台東馬蘭阿美族海祭祖靈 族人盛裝回到發源地

台東縣太麻里鄉三合村一處原住民族發源地，過去被阿美族稱Arapanay（阿拉巴耐）失落的祭台（倒竹遺跡），為遠古各氏族後裔，向北遷移暫息之地，2004年由台東市馬蘭年齡階層文化促進會向縣府申請興建立碑。耆老顔秀蘭祭師與大馬蘭阿美族議事平台，並選訂今天在倒竹遺跡，循馬蘭部落阿美族古老儀式祭祖對話。

馬蘭阿美族人皆盛裝傳統服飾參加盛事，部落製作的竹筏在三和漁港下海，接著竹筏進行海上捕撈，將撈出的海魚貝類分享給祖靈們，來表達誠心的敬老尊賢追思之意。包括市長陳銘風、議員方賢仁等人出席與會。

顔秀蘭祭師表示，在35年前，祖靈紹馬阿公托夢予我，命中注定要為祖先承接追思祭儀使命，至今已有35個年頭了，今年感受到特別大的壓力，因大馬蘭耆老紛紛表示前來祭祖，期待已久的夢想今天實現，她非常感動與感恩。

大馬蘭議事平台理事長陽瑞慶表示，這次活動經過理監事的討論研商，決議採海祭的方式祭祖，邀請馬蘭部各年龄階層卡布參與，另结合忤音文化藝術團及大馬蘭彈弓暨南島交流協會共同辦理；過去阿美氏族由恆春向北尋找沃土，途經沿海踏浪，翻山越嶺，或乘坐風帆，由滿州-旭海-香蘭到太麻里，終於來到阿拉巴耐暫歇。

今年馬蘭阿美族耆老們，紛紛表示熱烈參加祭祖，尤其是年齡階層卡布踴躍參與，認真了解馬蘭阿美族還徒史，這是件好事。透過一年一度祭祖靈歲時祭儀，認真的見證阿美族記憶之路遷移歷史文化。

陽瑞慶說，未來邀集部落年齡階層卡巴（青年），創新研發新的主題點子，找到三和漁港歷史文化意象，帶動聚落南島的新生命與新魅力，傳遞後山傳奇，阿美族記憶之路Mamora三和登陸聖地。

市長陳銘風表示，馬蘭阿美族在三和地區舉行祖靈祭儀，不僅是文化傳承的重要展現，也是族群歷史記憶延續的具體行動。他肯定部落長期投入文化保存工作，讓年輕世代能理解自身遷徙歷史與文化根源。